Oroscopo Simon and the Stars 2023, tutte le previsioni

Il 2023 sarà un anno di svolta per i segni dello Zodiaco: parola di Simon and the Stars, uno dei nomi di punta dell’astrologia italiana. L’oroscopo di Simon and the Stars per il nuovo anno prevede svolte, conferme e riprese.

Approfondisci su: La Prima Infanzia

Oroscopo 2023 di Simon and the Stars: le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, soldi, lavoro: quali rivoluzioni significative porterà il 2023? A svelarci gioie e dissapori sarà l’oroscopo di Simon and the Stars.

Ariete

Bloccato dall’antipatica presenza di Plutone nel segno, l’Ariete potrà finalmente osare. Il 2023 sarà l’anno del cambiamento per il primo segno dello zodiaco, che troverà finalmente il coraggio di rispolverare vecchi sogni nel cassetto. I mesi top? Marzo e maggio.

Toro

Il 2023 sarà un anno positivo per i nati sotto il segno del Toro. A partire dal mese di marzo, infatti, potranno finalmente ammirare il risvolto positivo di eventi che hanno cambiato la propria vita nel 2022. Saturno smette di essere ostile al Toro e la vita può finalmente sorridere ai nati sotto il secondo segno zodiacale.

Gemelli

Marzo e giugno saranno mesi importanti per i Gemellini, che riescono finalmente a raccogliere i frutti del proprio lavoro, compiendo un salto notevole non solo in ambito professionale, ma anche personale. Il cambiamento è nell’aria ed è giunta l’ora di coglierlo.

Cancro

L’inno dei Cancerini in questo 2023 è: “Me ne frego”. I nati sotto questo segno riusciranno finalmente a liberarsi del peso del giudizio proprio e altrui. Mesi clou per i Cancro? Marzo e luglio.

Leone

Un’estate a dir poco caliente attende i Leoncini, che non mancheranno di scintillare anche in altri ambiti. Basta immobilismo, è ora di cambiare! Mesi top per i Leone? Febbraio, maggio e agosto.

Vergine

Il segno più razionale dello zodiaco si trova a un bivio. Il 2023 è un anno decisivo per i nati sotto il segno della Vergine, che deve scegliere con convinzione la strada giusta da imboccare. Marzo è il mese giusto per dare il via a una virata decisiva.

Bilancia

Da marzo 2023 Plutone saluta i nati sotto questo segno, rendendoli finalmente liberi di esprimere sé stessi appieno, andando oltre le proprie paure. Giugno è il mese giusto per esporsi.

Scorpione

Dopo anni di incertezza, gli Scoprioncini troveranno finalmente il proprio posto nel mondo. E’ giunta finalmente ora di rompere gli indugi e di abbracciare uno sfavillante futuro! Mesi top: marzo e maggio.

Sagittario

Nei mesi di febbraio, giugno e dicembre i nati sotto questo segno potrebbero mettere a segno un colpo immobiliare vincente. E’ ora di mettere radici per i Sagittario, magari comprando casa.

Capricorno

Basta prendere tutto troppo sul serio: è giunta l’ora di scegliere lavori, persone, situazioni che vi facciano stare veramente bene. Giove è dalla vostra parte. I mesi migliori per i Capricorno sono gennaio, maggio e novembre.

Acquario

Plutone entra nel vostro segno e alimenta la vostra voglia di cambiare. Febbraio, maggio e novembre saranno i mesi clou di un 2023 che promette agli Acquario di dare ampio spazio ai legami familiari. E’ importante rinsaldare gli affetti più sinceri.

Pesci

Un decennio vissuto in un limbo (a causa di Nettuno), un futuro destinato a cambiare: il 2023 segna una forte presa di coscienza nei Pesciolini. La sicurezza aumenta, si definiscono situazioni e rapporti specialmente nei mesi di marzo, maggio e dicembre.