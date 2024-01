Parcheggio aeroporto Milano: consigli utili per risparmiare

Milano, il cuore pulsante dell’economia e della moda italiana, è servita da tre aeroporti principali, ciascuno con le sue peculiarità e servizi. Di conseguenza, è l’unica città italiana servita da 3 aeroporti moderni ed efficienti, per servire decine di milioni di passeggeri ogni anno.

Ciò comporta anche la gestione della mobilità da e per gli scali, fra cui la preoccupazione dell’utente di trovare parcheggio in breve tempo, per non rischiare pericolosi ritardi. Ecco allora alcuni utili consigli per prenotare il posto auto risparmiando.

Quali aeroporti collegano Milano

L’aeroporto di Milano Malpensa, il più grande dei tre, si trova a circa 50 km a nord-ovest della città ed è un importante hub internazionale. Offre una vasta gamma di voli intercontinentali ed europei. L’aeroporto di Milano Linate, più vicino al centro città, è principalmente dedicato ai voli nazionali e a breve raggio in Europa. Infine, l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, situato a circa 45 km a nord-est di Milano, è principalmente un hub per compagnie aeree low-cost e voli charter.

Parcheggi a Malpensa

Il parcheggio aeroporto Milano Malpensa è davvero molto articolato, per soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori. Ecco un dettaglio dei parcheggi disponibili:

P1 Long Term : situato a 4 minuti a piedi dal Terminal 1, dispone di oltre 1.100 posti auto scoperti, ideale per soste oltre i 7 giorni;

: situato a 4 minuti a piedi dal Terminal 1, dispone di oltre 1.100 posti auto scoperti, ideale per soste oltre i 7 giorni; P2 Executive : conta oltre 2.700 posti auto coperti, collega direttamente all’area check-in del Terminal 1 tramite ascensore. Include l’area Top Car per le auto di lusso e l’area Genius per soste prolungate;

: conta oltre 2.700 posti auto coperti, collega direttamente all’area check-in del Terminal 1 tramite ascensore. Include l’area Top Car per le auto di lusso e l’area Genius per soste prolungate; P3 Express : più di 1.500 posti auto scoperti di fronte al Terminal 1, a soli 3 minuti a piedi, adatto sia per voli Schengen che extra-Schengen;

: più di 1.500 posti auto scoperti di fronte al Terminal 1, a soli 3 minuti a piedi, adatto sia per voli Schengen che extra-Schengen; P4 Holiday : offre 1.100 posti auto scoperti e un accesso diretto al Terminal 1 in 4 minuti a piedi;

: offre 1.100 posti auto scoperti e un accesso diretto al Terminal 1 in 4 minuti a piedi; P5 Easy : proprio di fronte al Terminal 2, con 2.400 posti auto scoperti e a 3 minuti a piedi dal terminal;

: proprio di fronte al Terminal 2, con 2.400 posti auto scoperti e a 3 minuti a piedi dal terminal; P6 Smart: con 3.310 posti auto, sia coperti che scoperti, direttamente accessibili dalla SS336.

Ogni parcheggio è progettato per fornire comodità e facilità di accesso ai terminal, con servizi di navetta e connessioni pedonali per garantire trasferimenti rapidi. Inoltre, i parcheggi offrono la possibilità di prenotazione online, assistenza 24 ore su 24 e servizi aggiuntivi come il Telepass per un accesso più rapido.

Parcheggi a Linate

L’Aeroporto di Milano Linate offre un’ampia gamma di soluzioni di parcheggio, anch’esse gestite da ViaMilano Parking, per la sosta di milioni di viaggiatori e accompagnatori ogni anno:

P1 XL : questo parcheggio è collegato direttamente all’area check-in e dispone di 1.300 posti auto, sia coperti che scoperti. Include l’area Top Car con 75 posti riservati alle auto di lusso;

: questo parcheggio è collegato direttamente all’area check-in e dispone di 1.300 posti auto, sia coperti che scoperti. Include l’area Top Car con 75 posti riservati alle auto di lusso; P2 Executive : con 1.400 posti auto coperti, questo parcheggio offre comodità e una vicinanza estrema all’area check-in, ad un solo minuto a piedi. Nell’area è presente la colonnina per la ricarica dell’auto elettrica;

: con 1.400 posti auto coperti, questo parcheggio offre comodità e una vicinanza estrema all’area check-in, ad un solo minuto a piedi. Nell’area è presente la colonnina per la ricarica dell’auto elettrica; P2 Rider : si tratta di un nuovo parcheggio per le due ruote, coperto e illuminato, situato al piano partenze, molto vicino all’area check-in;

: si tratta di un nuovo parcheggio per le due ruote, coperto e illuminato, situato al piano partenze, molto vicino all’area check-in; P3 Smart : offre 350 posti auto scoperti, situati a soli 2 minuti a piedi dall’area check-in;

: offre 350 posti auto scoperti, situati a soli 2 minuti a piedi dall’area check-in; P4 New: 1.500 posti auto scoperti pensati soprattutto per soste oltre i 30 giorni, dislocati a 10 minuti a piedi dal terminal o raggiungibili tramite navetta.

Parcheggi al Caravaggio di Bergamo

All’Aeroporto Internazionale di Bergamo Orio al Serio, ViaMilano Parking mette a disposizione dei suoi frequentatori un totale di 6500 posti, divisi in svariati parcheggi per ogni esigenza:

P2 Terminal : questo parcheggio offre più di 1700 posti auto scoperti e si trova a 4 minuti a piedi dall’aerostazione;

: questo parcheggio offre più di 1700 posti auto scoperti e si trova a 4 minuti a piedi dall’aerostazione; P2 Terminal A (coperto) : oltre 650 posti auto coperti a soli 2 minuti a piedi dal terminal;

: oltre 650 posti auto coperti a soli 2 minuti a piedi dal terminal; P2 Terminal B (coperto) : offre oltre 550 posti auto coperti, situato a 3 minuti a piedi dall’aerostazione;

: offre oltre 550 posti auto coperti, situato a 3 minuti a piedi dall’aerostazione; P2 Terminal C : parcheggio da 400 posti auto scoperti e si trova a 2 minuti a piedi dagli imbarchi;

: parcheggio da 400 posti auto scoperti e si trova a 2 minuti a piedi dagli imbarchi; P3 Smart: a 1 km dall’aerostazione, offre 150 posti auto coperti e più di 3.800 posti auto scoperti.

Parcheggi ufficiali vs parcheggi privati

Tutti i parcheggi ufficiali milanesi offrono la comodità di trovarsi a breve distanza dai terminal, ma spesso a un costo maggiore. Inoltre, permettono di portare con sé le chiavi dell’auto e danno assistenza 24 ore su 24. ViaMilano Parking offre anche vantaggi aggiuntivi come il servizio Telepass per un accesso rapido, prezzi bloccati anche in alta stagione e la possibilità di acquistare online per usufruire di sconti esclusivi.

In alternativa, i parcheggi privati situati nei dintorni dell’aeroporto propongono tariffe competitive, e taluni mettono a discrezione anche servizi aggiuntivi, come navette gratuite.

Il settore offre anche parcheggi low-cost per strizzare l’occhio alla clientela molto parsimoniosa, che li predilige pur essendo situati a una certa distanza dallo scalo. È importante anche scegliere tra parcheggi coperti, che offrono una maggiore protezione per il veicolo, e parcheggi scoperti, che sono generalmente più economici.

Prenotazione e offerte online

Nell’era digitale, prenotare il proprio posto auto online è diventato quasi doveroso. In pochi istanti si può prenotare in anticipo il posteggio, con tutti i servizi correlati preferiti, mediante app e siti Web per evitare brutte sorprese una volta in rapporto.

Inoltre, la prenotazione online permette di confrontare facilmente prezzi e servizi, iscriversi a newsletter o utilizzare app dedicate per godere di offerte speciali o sconti, contribuendo a un ulteriore risparmio.