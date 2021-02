Pastore australiano: prezzo, carattere, blue merle, marrone, cucciolo

Tra tutte le razze canine esistenti, i cani pastore sono quelli che presentano l’intelligenza più acuta e spiccata. Rientra in questa categoria il bellissimo cane pastore australiano, conosciuto anche con il nome inglese di Australian Shepherd.

Questo bellissimo animale dal manto a macchie e dagli occhi penetranti è originario degli Stati Uniti, e proprio le sue doti intellettive è stato sempre usato come cane lavoratore. Energico, agile e allegro, l’Australian Shepherd è anche un magnifico compagno di vita. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Pastore australiano carattere e caratteristiche

Considerato un cane di taglia media, il pastore australiano non supera i 58 cm per il maschio, i 52 cm per la femmina, e normalmente entrambi non pesano mai più di 25 kg. Simile nell’aspetto al border collie, l’Australian Shepherd ha una grandissima varietà di sfumature di colore e di pezzatura nel manto.

Ufficialmente, i mantelli riconosciuti dallo standard di razza sono il nero, il rosso e il bianco, che si presentano in diversi tipi di sfumature. Le più diffuse sono quelle del pastore australiano blue merle e del pastore australiano red merle, ma esistono esemplari anche completamente neri o completamente marroni. Il pelo è folto, morbido e lungo, ma nonostante questo si mantiene piuttosto bene da solo, senza bisogno di cure particolari oltre la spazzolata.

Agile, veloce e molto energico, l’Australian Shepherd ha un carattere allegro, ma ha bisogno di sfogare questa sua enorme carica vitale. Se la sua esplosività viene repressa, potrebbe manifestare problemi comportamentali, per questo è bene svolgere con lui, fin da piccolo, un percorso di addestramento. Questo tipo di cane è legatissimo alla sua famiglia, che vede come il branco, e ama stare sempre attaccato al suo proprietario. Inoltre, è un guardiano eccellente ed è anche molto intelligente, motivo per cui si consiglia di svolgere con lui attività come l’agility.

In generale, il pastore australiano gode di una salute piuttosto solida, ma è predisposto a problemi oculari e ortopedici, soprattutto la displasia del gomito e dell’anca. Inoltre, si consiglia di solito di effettuare sull’Australian Shepherd il test genetico per il gene MDR1. La presenza di una sua mutazione, infatti, potrebbe portare al cane allergia grave ad alcune sostante presenti in medicine e antiparassitari.

Pastore australiano prezzo: quanto costa un cucciolo?

L’Australian Shepherd è una razza piuttosto rinomata, antica e pura. Per questo motivo, l’acquisto presso un allevamento certificato potrebbe essere costoso: un cucciolo dotato di pedigree, infatti, di solito ha un prezzo che va tra i 1.000 e i 1.500 euro. Attenti quindi ad acquistare da privati, o da chi offre prezzi troppo bassi: potrebbe essere una truffa, o potrebbero essere cuccioli non puri o soggetti problematici.