Pierpaolo Pretelli, chi è il fidanzato di Giulia Salemi? Instagram, età, lavoro

Pierpaolo Pretelli è il fidanzato di Giulia Salemi. Ma sicuramente non ha fama solo per la sua love story. Ecco di cosa si occupa.

Pierpaolo Pretelli Instagram ed età

Pierpaolo Pretelli, 33enne originario di Maratea (paesino della Basilicata) è un personaggio televisivo che oltre a mostrarsi palesemente nei vari programmi, mantiene anche profili social molto alti. Su Instagram trova un ampio seguito per la sua bravura e la sua bellezza.

La carriera

In molti pensano che chi lavora nel mondo dello spettacolo cavalca l’onda dell’ignoranza. Non è il caso di Petrelli, che prima di entrare in questo giro ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza senza però portarla a termine. Facendo leva sulla sua passione per la televisione ha fatto il Velino di Striscia La Notizia con il collega Elia Fongaro. È stato corteggiatore a Uomini e Donne, e ha partecipato, facendo il secondo, al Grande Fratello VIP (quinta edizione).

Prima di avere una storia con Giulia Salemi è stato con Ariadna Romero, che gli ha dato un figlio, Leonardo. In molteplici interviste ha specificato che per dare il massimo a suo figlio, in momenti in cui la televisione era poco propizia, ha fatto anche il cameriere. Questo lo ha portato a non viversi a pieno il suo Leonardo