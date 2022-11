Prezzemolo: ricette, benefici, come preparare il decotto

Essere “prezzemolino in ogni minestra” non è necessariamente un difetto! Il prezzemolo è, infatti, una delle erbe aromatiche più sdoganate in cucina, complice il suo sapore inconfondibile, la sua “punta” di freschezza e, ultime ma non per importanza, le sue innumerevoli virtù che ne fanno un alleato prezioso a tavola, ma anche per la nostra salute.

Il Petroselinum crispum è una coltura biennale appartenente alla famiglia delle Ombrellifere. Il prezzemolo può essere mangiato fresco, oppure essiccato ed è alla base di numerose pietanze; l’aromatica può, però, essere anche “bevuta”, mettendo appieno in luce tutte le sue proprietà terapeutiche.

Proprietà del prezzemolo

L’erba aromatica è nota per le sue straordinarie proprietà diuretiche, carminative e digestive.

Sotto forma di decotto, inoltre, il prezzemolo può rivelarsi un autentico rimedio contro i dolori mestruali. I benefici del prezzemolo sono innumerevoli: l’ombrellifera, ad esempio, è nota per essere un’autentica miniera di vitamine, tra le quali spiccano E, A e C. E’ alta, inoltre, la concentrazione di minerali in questa freschissima erba aromatica.

Il prezzemolo è un antinfiammatorio naturale; rinfresca l’alito, prendendosi al contempo cura anche di denti e gengive; è un rimedio benefico e sicuro contro le punture di insetti.

L’assunzione del prezzemolo in gravidanza, invece, è da evitare assolutamente: sono purtroppo note le proprietà abortive del Petroselinum crispum, che causa contrazioni uterine e che per tale ragione è da evitare anche in caso di calcoli renali.

Ricette a base di prezzemolo

Il prezzemolo fa bene e si presta a numerose preparazioni in cucina.

Nonostante venga maggiormente utilizzato per insaporire piatti di pesce, carne o verdure, il Petroselinum crispum può divenire anche ingrediente principe di preparazioni che ne esaltino appieno le sue qualità.

Pinoli, succo di limone, aglio, olio, sale fino: sono questi i “partner” dell’ombrellifera, che si trasforma in un pesto delizioso e dal brillante colore verde , perfetto per accompagnare primi piatti o portate di carne e pesce, o da spalmare su un bel crostino caldo;

e , perfetto per accompagnare primi piatti o portate di carne e pesce, o da spalmare su un bel crostino caldo; La salsa al prezzemolo è perfetta per alleggerire le fritture. Si prepara aggiungendo all’aromatica aglio, limone, acciughe sott’olio e abbondante olio d’oliva;

è perfetta per alleggerire le fritture. Si prepara aggiungendo all’aromatica aglio, limone, acciughe sott’olio e abbondante olio d’oliva; Trota, totano, cernia, carpa: non esiste pesce che non veda amplificato il suo sapore con l’aggiunta di foglioline tenere di Petroselinum crispum! Provate a distribuire qualche fogliolina sulla portata: noterete la differenza.

Decotto prezzemolo

Il decotto di prezzemolo amplifica appieno le virtù depurative dell’aromatica. Assumere una tazza di questo prezioso liquido al giorno, infatti, può aiutare i reni a ripulirsi. La bevanda, inoltre, rilassa la muscolatura femminile in caso di dolori mestruali e coadiuva i processi digestivi.

Per preparare un decotto perfetto, possiamo utilizzare le foglie, o – opzione migliore – le radici, più ricche di minerali. Basteranno acqua ed erba aromatica per realizzare un prodotto naturale, benefico, sicuro.

Ingredienti

6 g di radice essiccata o foglie essiccate di prezzemolo

o di prezzemolo 150 ml di acqua

Preparazione

Portiamo a bollore l’acqua in un pentolino e, una volta raggiunta l’ebollizione, aggiungiamo il prezzemolo. Lasciamo il liquido sul fuoco per altri 10/15 minuti circa; a questo punto, basterà spegnere i fuochi e lasciare raffreddare il composto.

Una volta raffreddato, filtriamo il decotto travasandolo in una bottiglia di vetro, da riporre in frigo. Il decotto fatto in casa deve essere consumato entro qualche giorno.

Sarà sufficiente assumere un bicchiere al giorno di decotto verde per circa sette giorni per notarne subito le benefiche proprietà.