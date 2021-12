Prodotti idratanti per le mani, quali sono i migliori? Recensioni, pareri, consigli

Come idratare le mani con le migliori creme mani

Le mani secche (mani spaccate) sono qualcosa a cui molte persone possono riferirsi, specialmente durante i mesi più freddi. Questo perché l’umidità viene eliminata dall’aria e, a sua volta, dalla pelle. Inoltre, lavorando duramente le mani o esponendole agli elementi esterni, all’acqua e alle sostanze chimiche (come quelle che si trovano nei disinfettanti per le mani), le persone consumano le loro mani ogni giorno. Tutte queste cose si traducono in pelle screpolata e secca, che non è mai divertente. Per combattere questo in qualsiasi momento dell’anno, è sufficiente utilizzare la crema per le mani. Ma con così tante creme per le mani là fuori tra cui scegliere, può essere piuttosto difficile optare per la migliore. Siamo qui per aiutarti con questa lista delle 10 migliori creme per le mani.

Miglior crema mani 2021

Aesop Resurrection Aromatique Hand Balm

Prezzo: $$$

Ingredienti chiave: tutti i mandarini naturali, rosmarino, cedro dell’Atlante, olio di cocco, burro di cacao

Se le vostre mani sono semplicemente consumate e secche a causa degli elementi, delle esigenze quotidiane e dei compiti della vita, provate il balsamo per le mani Resurrection del marchio australiano Aesop. Questa formula utilizza emollienti, che sono ammorbidenti che riempiono e levigano la pelle screpolata con sostanze grasse chiamate lipidi. Inoltre, la lavanda, il legno e le piante di agrumi lo rendono piacevole al naso e alle mani.

Questa crema senza grassi e di peso medio trasforma le mani secche e screpolate in una pelle morbida. Inoltre, se applicata alle cuticole, può anche ripristinare la pelle rotta e screpolata intorno ad esse.

Bonus: la dimensione compatta del tubo è grande per i viaggi o l’uso in movimento, sia che tu stia lavorando fuori, volando o andando in ufficio.

Burt’s Bees Ultimate Care Hand Cream con olio di Baobab (Crema mani efficace)

Prezzo: $

Ingredienti chiave: estratto di tè verde, olio di baobab, olio di zucca, olio di semi di anguria

Per una grande crema per le mani che lenisce e rivitalizza la pelle ruvida e secca ad un prezzo incredibile, questa scelta di Burt’s Bees non vi deluderà. La crema ricca e non grassa esfolia anche per rimuovere la pelle morta con il suo complesso di acidi della frutta.

La crema per le mani è dermatologicamente testata, fatta con il 98,9% di ingredienti naturali e non contiene parabeni. È anche ipoallergenica e non profumata, quindi è ottima per la pelle sensibile.

Crema mani buona: l’Occitane crema per la pelle secca

Prezzo: $$

Ingredienti chiave: miele biologico, burro di karité biologico, estratti di mandorle, olio di cocco. Questa classica crema per le mani del marchio parigino L’Occitane entra in profondità nella pelle per combattere la secchezza con il suo mix ricco, liscio e cremoso di burro di karité al 20% combinato con estratti di mandorle, miele biologico e olio di cocco.

Infatti, l’olio di cocco di per sé fa un grande lavoro di sigillare l’acqua nella pelle per mantenerla umida. Potete usare questa crema altamente efficace tutte le volte che ne sentite il bisogno, e vi ritroverete con una pelle morbida e liscia senza lasciare residui. Inoltre, l’alta concentrazione di burro di karité lenitivo, ricco di acidi grassi, aiuta a ridurre l’infiammazione. In cima a tutto questo, puoi sentirti bene circa l’impatto ambientale del prodotto grazie al suo tubo riciclabile al 100%.