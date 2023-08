Quando esce Barbie su Prime Video: data uscita ufficiale, trama, cast

Lo straordinario successo di Barbie al cinema è destinato a bissare anche in streaming con l’uscita su Prime video che ormai è prossima. Variety infatti ha anticipato che il film con Margot Robbie e Ryan Gosling dovrebbe approdare sulla piattaforma di Amazon, almeno in America, il prossimo 5 settembre. Non sappiamo se la data sarà confermata anche per l’Italia con la sensazione che non dovrebbe avvenire il tutto molto più in là in questo senso. Il film è già disponibile in pre order anche su Apple Tv negli Stati Uniti d’America. In Italia invece si dice che potrebbe arrivare anche su Sky e Now Tv. Al momento nessuno ha parlato della possibilità di vederlo pubblicato invece su Netflix.

Nelle sale il film ha raccolto un successo incredibile, rilanciando il cinema come non accadeva da tempo. La pellicola ispirata ai giocattoli della Mattel ha incassato oltre 1.2 miliardi di dollari riuscendo a scalare la classifica dei film più visti di sempre e arrivando al primo posto in parecchi di questi. Sicuramente è un film che ha spostato l’attenzione anche se non sono mancate pure le critiche.

Barbie, i record del film

Barbie ha segnato una serie di record incredibili. Si tratta per prima cosa del film diretto da una donna ad aver incassato di più nel primo giorno di programmazione, ben 155 milioni di dollari. Inoltre è stato il primo film live action in assoluto sull’eroina delle bambole, la regina delle casette delle bambine di tutto il mondo sinonimo anche di inclusione per via di tanti modelli che hanno fatto sentire accettate anche le bimbe con delle difficoltà. Basti pensare all’uscita della Barbie in sedia a rotelle che ha venduto tantissimo nel mondo. Ci troviamo di fronte a un prodotto molto amato che è destinato a stabilire nuovi record anche per quanto riguarda lo streaming.