Quando esce Chicago PD 10: in Italia, dove vederlo, cast

Finalmente Chicago PD 10 torna ad allietare i suoi fedelissimi fan, che aspettano le nuove avventure della serie nonostante sia ormai arrivata alla decima stagione. Ecco un po’ di novità in merito e qualche anticipazioni correlate al cast, alla trama, a a dove poter vedere le puntate quando usciranno.

La data di uscita della nuova stagione

La conferma della decima stagione di Chicago PD già era stata annunciata agli inizi del 2020. Ma soltanto a fine giugno del 2022 si è scoperta la data di uscita negli Stati Uniti: il 21 settembre 2022.

Questo significa che non manca molto al debutto in Italia su Sky Serie, per il quale si attendono però ancora aggiornamenti più specifici. Solo in un secondo momento, poi, toccherà pure a Italia 1 trasmettere gli episodi.

La decima stagione quindi sarà prima resa disponibile in streaming tramite le piattaforme Sky e NOW. Quindi solo successivamente ci sarà il passaggio in tv della serie, proprio come del resto è accaduto con le precedenti.

Anticipazioni sulla trama di Chicago PD 10

I dettagli concernenti la decima stagione di Chicago PD non sono molti al momento. L’unica cosa che sembra certa è quella di nuove vicissitudini basate sulla presenza di Fire e Med.

Certamente l’Intelligence continuerà a interessarsi e a occuparsi di nuove indagini, però ancora non abbiamo la disponibilità di anticipazioni particolarmente rilevanti, collegate alle storyline dei personaggi.

Nel corso dell’ultimo episodio della nona serie di Chicago PD, abbiamo visto la squadra impegnata in una retata antidroga terminata con pieno successo.

Sicuramente una di quelle più importanti e grandi accadute lungo il corso della loro carriera. Queste non sono state le uniche scene principali di questa puntata, perché si è visto pure Voight tentare in tutti i modi di proteggere Anna. Ciò per il fatto che quest’ultima ha la responsabilità dell’omicidio di Escano. Ma dal canto loro ci sono Upton e Halstead che provano in tutti i modi di impedirgli di fare un altro sbaglio.

Le prime informazioni riguardanti la nuova stagione le sapremo, dunque, appena il team creativo stabilirà di esporre nuove notizie a tal proposito.

Il cast di Chicago PD 10

Tuttora non si è ancora certi di chi farà parte del cast della stagione 10 di Chicago PD.

Pertanto e almeno per il momento, si possono fare solo delle congetture su chi andremo a ritrovare nella nuova serie, tra i personaggi e gli attori che abbiamo lasciato nella nona serie.

Dunque attendendo con trepidazione delle ulteriori informazioni in merito all’argomento, successivamente troverete i nomi di chi prevediamo di rivedere anche in Chicago PD 10.

Prima di tutto Jason Beghe che impersona Hank Voight. Poi c’è Jesse Lee Soffer nei panni di Jay Halstead. Patrick John Flueger che nella serie recita la parte di Adam Ruzek.

Tra gli altri attori principali che speriamo di rivedere in questa nuova e tanto attesa decima serie troviamo pure i seguenti: LaRoyce Hawkins che è Kevin Atwater. Poi Marina Squercati che interpreta la parte di Kimberly Burgess. Segue Tracy Spiridakos nel personaggio Hailey Upton.

Infine c’è l’attrice Amy Morton che recita la parte di Trudy Platt.

Nel frattempo è uscita la notizia che Jesse Lee Soffer lascerà la serie, nel corso di questa stagione.