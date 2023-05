Quando esce Creed 4? Data uscita ufficiale, anticipazioni,Sylvester Stallone

Creed 3 è uscito nelle sale italiane lo scorso 3 marzo e subito ha scalato le classifiche dei botteghini, posizionandosi al primo posto tra i film più visti. Nonostante il successo della pellicola sia appena iniziato, già si pensa ad un nuovo capitolo. Non si tratta solo di indiscrezioni, poiché il suo protagonista principale, Michael B. Jordan, ha dato per certa l’uscita di Creed 4.

In una recente intervista rilasciata a IGN, Michael B. Jordan, ha annunciato di essere disposto ad espandere l’universo intorno al suo personaggio, ovvero Adonis Creed, figlio di Apollo Creed, il famoso avversario, ma anche amico del celeberrimo Rocky Balboa.

Non si conoscono ancora i dettagli sulla nuova pellicola, non si sa ancora se si tratterà di uno spin-off su uno dei personaggi della saga o addirittura di un sequel di Rocky, ma su quest’ultimo aspetto i dubbi sono molti e riguardano proprio la posizione di Sylvester Stallone.

Sylvester Stallone sarà presente in Creed 4?

La possibile partecipazione di Sylvester Stallone al quarto capitolo della serie dedicata alla famiglia Creed non è del tutto esclusa. Lo stesso Stallone si è detto pronto a far parte del cast della prossima produzione. Tuttavia, a rendere la strada ancora piena di ostacoli ci sarebbe un problema di non poco conto, che è legato ad uno dei produttori del franchise, ovvero Irwin Winkler. Tra Stallone e Winkler non corre buon sangue per via dei diritti sul personaggio di Rocky. Stallone ha, infatti, accusato Winkler e la sua famiglia di essersi attribuiti i diritti totali sul celebre personaggio, diritti da cui Stallone è totalmente escluso.

Dunque, per Stallone la presenza del produttore rappresenterebbe un forte ostacolo alla sua partecipazione. Non solo questo, ma un altro deterrente è – sempre a detta di Stallone – rappresentato dalla trama. La sua mancata partecipazione al terzo capitolo di Creed sarebbe dovuta ad un suo disaccordo sul ruolo di Rocky, che per l’attore hollywoodiano dovrebbe essere preminente e non relegata ai margini.

Come riportato da Tag24.it, Stallone ha dichiarato: “Il produttore, Winkler, e credo anche Michael B. Jordan, hanno deciso di andare in una direzione radicalmente diversa rispetto agli altri film di Rocky. Una cosa con la quale non sono riuscito a relazionarmi ed è per questo che ho deciso di farmi da parte. Nella storia che hanno voluto raccontare mi sembrava di essere un elemento secondario, mentre io credo che Rocky debba avere un rapporto diretto col personaggio di Adonis per funzionare, quel tipo di relazione che avevano Mickey e Rocky. Questo film, invece, è diverso. Si concentra sulla famiglia e su personaggi periferici. Ma, ripeto, se ci sarà un Creed 4, io ci sono”.

Tuttavia, Stallone non chiude la porta ad una sua partecipazione come attore alla saga, elogiando anche le capacità e l’umanità di Michael B. Jordan, che oltre ad interpretare il protagonista ha guidato la regia del terzo capitolo.

Cast e curiosità di Creed 4

Se è certo che vedremo Creed 4 sul grande schermo, non è però possibile dare delle date sicure sull’uscita del nuovo film. Non ancora si hanno notizie sulla sceneggiatura, né sulla trama, ma è possibile avanzare delle ipotesi per quanto riguarda il cast. Se nei primi capitoli abbiamo visto ritornare Tessa Thompson e Phylicia Rashad, è plausibile che li riavremo anche nel quarto capitolo. Inoltre, potrebbe esserci anche Michael B. Jordan. Questo ovviamente se non si deciderà di spostare il focus su qualche altro personaggio o di concentrarsi solo su Rocky. Staremo a vedere!