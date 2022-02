Quando esce gioca jouer? Video ufficiale, data, testo

Gioca Jouer è, in realtà, un successo discografico e di pubblico che risale al 1981. Si tratta di un brano musicale nato dalla penna di Claudio Cecchetto, noto disk Jockey dell’epoca, che ha originato un vero tormentone, alimentando sempre più la popolarità di questo pezzo.

L’origine di Gioca Jouer

L’idea di Cecchetto è stata quello di creare un motivo ideale per balli di gruppo che ha riscosso il grande entusiasmo dei giovanissimi dell’epoca. Le parole sono infatti molto semplici ed elencano tutte le mosse che ognuno deve eseguire per andare a tempo con gli altri ballerini. Cecchetto ha scritto il testo mentre la musica è di Claudio Simonetti, figlio del pianista e conduttore televisivo Enrico, che è stato un volto noto della Rai a cavallo tra anni sessanta e settanta. Il brano ha raggiunto una tale popolarità che è diventato anche la sigla del Festival di Sanremo nel 1981, presentato dallo stesso Cecchetto. Di conseguenza, le vendite sono esplose e il pezzo è balzato ai vertici della hit parade: in soli 3 mesi, Gioca Jouer ha venduto 500.000 dischi. La canzone ha vissuto una seconda giovinezza nel 2006, in occasione del suo 25° anniversario, perché è stata pubblicata in inglese, tedesco, francese, spagnolo e persino in cinese. La facilità di imparare il ritmo ha permesso a Gioca Jouer di abbattere i confini internazionali e Claudio Cecchetto ha realizzato un video in cui dagli Stati Uniti alla Cina, passando per Egitto, India e Sud Africa, moltissimi giovani ballavano sulle note del suo pezzo.

Lo stile musicale di Gioca Jouer

Claudio Cecchetto aveva chiesto a Simonetti di comporre la parte musicale sullo stile di “Whatever you Want” degli Staus Quo, il gruppo rock britannico che aveva realizzato questo singolo di successo a fine anni settanta. Il disk Jockey lo ha concepito come un gioco che si associa alla musica e molte recensioni lo hanno paragonato a una specie di tarantella in chiave rock ritmico con chitarre protagoniste e melodia principale per sassofono. In pratica le parole insegnano i gesti e le mosse per ballare coinvolgendo il gruppo in una gara tra mimi in cui si imita anche il volo di Superman. La regola prevede che il ballo si esegua 3 volte e l’ultima ha il ritmo più veloce per il massimo coinvolgimento collettivo. Il testo del brano è il seguente:

“One, two, three, four, five, six, seven, eight

Dormire, salutare autostop, starnuto, camminare, nuotare

Sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare

Saluti, saluti, Superman

Ok ragazzi adesso cerchiamo di farlo meglio

Ricordatevi che si parte sempre da dormire

Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare

E nel finale due volte i saluti

Fatelo bene, Gioca Jouer

Dormire, salutare autostop, starnuto, camminare, nuotare

Sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare

Saluti, saluti, Superman

One, two, three, four, five, six, seven, eight

Ok ragazzi, ora più veloce

Perché i comandi cambiano ogni due battute e riuscirete a farlo

D’ora in poi potrete farlo anche solo con la musica

Perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer

Dormire, salutare autostop, starnuto, camminare, nuotare

Sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare

Saluti, saluti, Superman

All right”.

Nel 2011 è stato realizzato il video collage per il 30° anniversario dell’uscita e, a distanza di oltre 40 anni, il brano riscuote ancora successo quando si eseguono balli di gruppo. Il video ufficiale di Gioca Jouer del 1981 ha ottenuto oltre 1 milione di visualizzazioni su YouTube.