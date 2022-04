Quando esce Gta6? Data ufficiale, trailer, ambientazione

Grand Theft Auto, famoso in tutto il mondo con l’acronimo di GTA, è una serie di videogiochi sviluppata dall’azienda informatica americana Rockstar Game. La serie nasce nel 1997 e vanta 5 capitoli principali, altrettanti spin-off e due capitoli secondari. Rientra nella categoria dei giochi a mondo aperto e consente al giocatore di controllare un malvivente che cerca di farsi strada nel mondo del crimine, guadagnando denaro e compiendo una serie atti efferati per conto dei boss della città. Il nome del videogioco si rifà, appunto, al furto di auto, crimine piuttosto ricorrente all’interno del gioco stesso.

Gta, trama ed ambientazione

Gta è ambientato in uno stato immaginario che è quello di San Andreas ed il giocatore ha la massima libertà di azione: può infatti scegliere non solo tra diversi personaggi e missioni ma anche la tipologia di crimine (omicidio o furto d’auto) e di arma da utilizzare. Nel primo capitolo della serie, il gioco si svolge nelle tre città di Liberty City, Vice City e San Andreas, anch’esse luoghi immaginari ma ispirati ai diversi quartieri di Miami, New York e San Francisco. Il secondo capitolo della serie è, invece, ambientato nella città di Anywhere City ed il giocatore si troverà ad essere coinvolto in lotte fra gang rivali e dovrà essere abile a guadagnarsene il rispetto, uccidendo il capo di ciascuna delle sette gang. Gta3 è il primo capitolo della serie a vantare una grafica tridimensionale. Ambientato a Liberty City, come Gta2 ha come protagonista Claude Speed. Grand Theft Auto San Andreas è il quarto capitolo della serie ed in assoluto uno dei più amati, insieme al personaggio Carl Johnson, un gangster afroamericano. Grand Theft Auto IV rappresenta quello che, ad oggi, è l’ultimo capitolo della serie. Come Gta2 e Gta3, è anch’esso ambientato a Liberty City. Ha come protagonista Niko Bellic, un immigrato dell’est Europa che vuole realizzare il sogno americano.

Gta5, record di incassi

Grand Theft Auto è uno dei giochi più venduti di tutti i tempi. La serie della Rockstar Game ha, infatti, registrato un record di incassi, superando serie come Assasin’s Creed e Resident Evil. Solo il quinto capitolo della serie è arrivato a vendere ben 160 milioni di copie, a fronte dei 350milioni di vendite registrate dall’intera serie. Sebbene l’ultimo capitolo della saga risalga al 2013, l’azienda informatica ha reso disponibili numerosi aggiornamenti che hanno migliorato grafica e prestazioni di gioco e sono in molti a ritenere che sia proprio questo il motivo del ritardo nell’uscita di Gta6.

Gta6: data di uscita ed ambientazione

C’è grande attesa per il nuovo capitolo della serie e la Rockstar Game, attraverso alcuni tweet, ha dichiarato che Gta6 è già in lavorazione e che il suo team si sta impegnando per apportare ulteriori miglioramenti rispetto ai precedenti capitoli. Questa non sarebbe una novità per l’azienda informatica statunitense che è riuscita a portare i diversi capitoli della serie a livelli sempre più elevati. Tuttavia non ci è dato sapere ancora nulla sui personaggi e le future ambientazioni e al momento rimane sconosciuta anche la data di lancio del nuovo capitolo della saga.