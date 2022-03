Quando esce il bando estate Inpsieme 2022? Data ufficiale, destinazioni, a chi spetta

Bando Inpsinsieme, quando esce

Il bando Estate INPSieme tornerà anche nel 2022; L’Inps ha, infatti, pubblicato l’Avviso di accreditamento.

Le proposte di accreditamento dei fornitori, gestite esclusivamente in via telematica, sono partite dalle 12 del 23 febbraio e potranno essere presentate entro e non oltre le 12 del 15 marzo 2022.

Il bando riguarda la possibilità di fornire la copertura totale o parziale del costo di pacchetti vacanze e soggiorno-studio, in Italia o all’estero, offerti da soggetti accreditati operanti nel settore del turismo, inseriti in un apposito catalogo ai fini dell’erogazione del servizio.

Attualmente non è ancora disponibile il nuovo bando per il 2022 ma, dopo i problemi e le continue sospensioni emerse a causa della pandemia, i vincitori dei bandi 2020 e 2021 che non sono ancora riusciti a partire, potranno finalmente raggiungere, si spera a breve, le località prescelte.

Destinazioni

I tour operator offrono pacchetti finalizzati alla possibilità di fruire di soggiorni studio all’estero e di vacanze tematiche in Italia nel corso della stagione estiva.

Le destinazioni estere possono riguardare paesi europei ed extra europei.

Le strutture interessate possono essere: college, campus stranieri e più in generale strutture turistiche ricettive; in questo caso la proposta è finalizzata all’apprendimento di una lingua straniera.

Il pacchetto vacanze tematiche presso destinazioni italiane ha come scopo quello di promuovere principalmente l’accrescimento delle soft skills o abilità e conoscenze specifiche.

Per raggiungere le destinazioni scelte, gli studenti avranno una sorta di borsa di studio che, in relazione a fattori di valutazione inerenti la media dei voti e la fascia di reddito familiare, possono coprire in toto o parzialmente le spese del viaggio e del soggiorno.

A chi spetta

Il bando è rivolto agli studenti delle scuole di primo e secondo grado, figli di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione e ai figli di dipendenti e pensionati appartenenti al Fondo IPOST.

I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, possono attestare i propri redditi tramite dichiarazione ISEE.

Il valore del contributo riconosciuto ai vincitori, sulla base di un sistema di calcolo misto e nel limite del contributo massimo di 2mila Euro, tiene conto dell’indicatore ISEE ed assegna dei punteggi diversi a seconda della fascia di reddito di appartenenza.

La domanda va presentata esclusivamente sul portale istituzionale dell’INPS; ai fini della graduatoria il bando prevede facilitazioni ai disabili, come la maggiorazione del 30% del contributo, relativa alla eventuale assistenza aggiuntiva e la possibilità, nei limiti delle disponibilità e con costo a carico dell’istituto, di fruire dell’assistenza di un accompagnatore.

I vincitori sono individuati in un primo momento con riserva, poiché è prevista la possibilità di ripescaggi, a seguito di rinunce ed esclusioni, attraverso lo scorrimento dei nominativi in graduatoria.

L’individuazione dell’operatore economico che fornisce ed organizza il servizio, è rimessa alla libera scelta dei partecipanti, sebbene all’interno di un elenco di soggetti accreditati.

Ad ogni buon conto, è importante ribadire che L’INPS non gestisce questa fase, ma si riserva la facoltà di effettuare tutte le verifiche a campione sui fornitori, necessarie per accertare la veridicità delle dichiarazioni e il possesso dei requisiti.