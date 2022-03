Quando esce il calendario di serie “A” 2022? Data ufficiale, orari, partite

Sono già state rese note a febbraio le date del calendario delle partite di calcio di serie “A” per l’anno del campionato 2022/2023. Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Il calendario di serie “A” 2022/2023, date ufficiali

Il campionato dell’anno in corso ancora non è concluso, che già la serie A programma la prossima stagione 2022/23 che sarà anche quella dei mondiali di calcio invernali. Proprio per via di questo ambito appuntamento sportivo, infatti, che si terrà nel Qatar, il campionato nazionale inizierà prima: si comincerà prestissimo nel weekend del 13-14 agosto e si concluderà più tardi, con l’ultimo turno in programma previsto per domenica 4 giugno 2023. Nel mezzo è prevista una lunga pausa per lasciare la possibilità alle nazionali di calcio di partecipare al campionato mondiale Qatar 22. Le partite di serie A si giocheranno fino al weekend del 13 novembre, per poi lasciare campo libero alla Coppa del Mondo le cui competizioni inizieranno il 21 novembre.

I club sportivi calcistici nazionali infatti sono obbligati a lasciare liberi i giocatori poiché questi saranno convocati una settimana prima dell’inizio del campionato mondiale per entrare a far parte delle rispettive nazionali e per dedicare del tempo alla preparazione atletica e agli allenamenti. Quest’anno per la prima volta il calendario del campionato di serie A verrà dunque stravolto, il mondiale infatti verrà giocato nei mesi autunnali ed invernali invece che in quelli estivi perché la location, il Quatar, è una zona molto calda ed umida e le alte temperature sarebbero proibitive per lo svolgimento della competizione. La partenza anticipata del campionato nazionale è anomala, addirittura prima di ferragosto e questo impone anche di anticipare un po’ la finale del campionato in corso (2021/22): l’ultima partita della stagione è prevista per domenica 22 maggio.

Partite

La finale del mondiale del Qatar è stata fissata e si terrà il 18 dicembre, e quindi sulla ripresa dopo una pausa di un mese e più, così come su altri stop e turni settimanali, si deciderà sicuramente più avanti, quando saranno più evidenti anche gli impegni delle singole squadre nazionali e dei relativi giocatori. Il Consiglio di Lega ha intanto preso le decisioni necessarie sull’inizio del campionato di sere A e sulla pausa per il mondiale, poi sarà la Figc (Federazione italiana gioco calcio) a rendere note le altre date ufficiali.

Fonti sportive accreditate rivelano comunque che è improbabile che si giochi il Boxing Day (appuntamento calcistico del 26 dicembre di tradizione anglosassone) e non si dovrebbe scendere in campo nemmeno fra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, ma direttamente giovedì 5 gennaio che sarà la data ufficiale di ripresa delle partite della serie A.

Quindi, tenuto conto della lunga pausa autunnale, in tutto si tratterà di una interruzione di 53 giorni del campionato di serie A e le squadre si trasferiranno in America. Ne consegue che per favorire lo svolgimento di tutti gli eventi sportivi in programma, questa estate la serie A giocherà ogni settimana, anche il mercoledì e le partite del campionato si alterneranno a quelle delle coppe europee, in vista della lunga interruzione successiva.