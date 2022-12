Quando esce il film Super Mario Bros? Data ufficiale, novità, anticipazioni

I fans, grandi e piccoli, possono ora cominciare il conto alla rovescia. A 30 anni dalla pellicola Super Mario Bros, torna sul grande schermo uno degli eroi più iconici e noti della generazione degli amanti dei videogiochi degli anni Ottanta e non solo.

Vediamo quando esce il film Super Mario Bros. Possiamo rassicurare gli appassionati del baffuto idraulico sul fatto che non ci sarà nemmeno un giorno di ritardo rispetto agli altri spettatori mondiali. Anzi.

La data di uscita

Cominciamo col dire che la pellicola approderà nelle sale italiane tra pochi mesi: il film potrà essere visto al cinema a cominciare dalla prossima primavera. All’inizio l’uscita della pellicola di Super Mario Bros era fissata per le festività natalizie di quest’anno ed era stata ipotizzata la data del 21 dicembre 2022. Poi alcune vicissitudini hanno fatto slittare il tutto di qualche mese.

La data di uscita di Super Mario Bros nelle sale cinematografiche è stata fissata il 7 aprile 2023. La pellicola sarà disponibile quasi in contemporanea in tutto il mondo. Al momento non conosciamo quando, però, quando sarà possibile vedere le scene di Super Mario Bros a casa.

Negli Stati Uniti d’America, grazie ad un accordo tra l’emittente televisiva Nbc e l’Universal Pictures, il film sarà disponibile in streaming già a metà giugno, due mesi dopo l’uscita nelle sale sulla piattaforma Peacock. Non si sa quando ciò potrà avvenire in Italia, ma non è escluso che prima della fine dell’estate anche un canale in streaming attivo nel nostro Paese potrebbe trasmettere Super Mario Bros.

La produzione si aspetta un incasso importante e soprattutto vuole cancellare dalla memoria il flop della prima trasposizione cinematografica del videogioco. Il film girato nel 1993 costò, infatti, quasi 48 milioni di dollari incassandone appena 39. Nonostante lo scarso successo, in tanti ricordano la pellicola dove Bob Hoskins vestiva i panni di Super Mario e John Leguizamp, quelli di suo fratello Luigi. A pesare sullo scarso afflusso al botteghino furono soprattutto le critiche che stroncarono la pellicola a 360 gradi.

Tornano al film del 2023 c’è da dire che gli appassionati hanno potuto già gustare alcune scene grazie al trailer che è stato trasmesso in diretta il 6 ottobre sulle pagine social di Nintendo America. A giudicare dalle prime scene rese pubbliche grande spazio viene riservato al rivale di Super Mario, Bowser, impegnato a contrastare l’assalto dei pinguini. Gli appassionati sanno che si tratta di una scena molto simile a quello dello storico videogioco Super Mario 64, uscito poco dopo il film del 1993. C’è stato modo di notare anche la presenza di Super Mario nel Regno dei Funghi.

Il cast

Negli Stati Uniti conoscono già le voci dei protagonisti della versione originale. A doppiare Super Mario sarà Chris Patt, mentre Luigi avrà il timbro vocale di Charlie Day. La Principessa Peach avrà, invece, la voce di Anya Taylor-Joy, mentre Bowser sarà il noto attore Jack Black. Tra i nemici ci sono anche Donkey Kong (doppiato da Seth Rogen) e Cranky Kong (Fred Armisen). Ci sarà anche un omaggio a Charles Martinet che è il doppiatore ufficiale di Super Mario nei videogames Nintendo. Al momento non conosciamo, invece, i nomi dei doppiatori della versione italiana che potrebbero essere resi noti a ridosso dell’uscita del film nelle sale.

