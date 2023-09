Quando esce Il Grinch Avventure Natalizie per Ps5: Ps4, Nintendo Switch, Xbox, data uscita ufficiale

Il Grinch Avventure Natalizie uscirà per Ps5 il prossimo 13 ottobre al prezzo di 39.99 euro. Il game sarà un classico platform rivisitato in chiave moderna, comanderemo dunque il Grinch che si muoverà in un ambiente tridimensionale e non, per capirci, come i vecchi Crash Bandicoot o SuperMario in 2d. Il videogame sarà disponibile anche per altre console e cioè Ps4 e Nintendo Switch oltre che ovviamente per Xbox Serie X/S.

Il gioco è stato prodotto dalla Bandai Namco e anticipa l’arrivo del Natale per cercare di imporsi come il giusto videogame per arrivare a ottimi risultati nel periodo adatto. La grafica è simile a quella del film d’animazione e non riprende dunque, anche se lo cita, il noto film con protagonista Jim Carrey nei panni del reietto del Natale.

Il Grinch Avventure Natalizie, tutte le curiosità

L’obiettivo de Il Grinch Avventure Natalizie è quello di far crescere di tre taglie il cuore del personaggio. L’obiettivo in realtà sembra tutt’altro perché nel gioco dovremo rubare i regali ai Chi-non-so. Si potrà giocare anche in due gestendo oltre al simpatico pupazzo verde anche Max. Inoltre ci saranno da risolvere diversi enigmi, si potranno lanciare palle di neve e anche utilizzare un lazo bastoncino di zucchero. Ci saranno inoltre le splendide illustrazioni del libro di Dr.Seuss.

Si tratta dunque di un videogame adatto a tutte le età che i genitori dei bimbi più piccoli, cresciuti col film con Jim Carrey, avranno piacere di giocare per poi magari mostrare anche la pellicola ai loro figli. Un gioco transgenerazionale che dunque unirà tante persone e soprattutto cercherà di far capire ancora una volta il valore intrinseco del Natale, festa che si avvicina e speriamo che possa riempire il cuore a più persone possibili. Il gameplay è fluido e i colori vivaci, ci sono tutti i presupposti per vedere un buon videogioco.