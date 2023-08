Quando esce Jumanji Avventure selvagge per Ps5: trama, cast, data uscita ufficiale

Jumanji Avventure selvagge esce il 3 novembre prossimo per la Playstation 5. Il videogame è tratto dal remake del famoso film con Robin Williams, ma che vedeva come protagonista Dawyne Johnson “The Rock”. Il videogame dunque avrà il traino di un pubblico straordinario che ha seguito con passione le avventure grafiche del film da cui è tratto oltre al mondo dei videogiocatori degli adventurland. Prodotto da Bandai Namco sicuramente si tratta di un gioco dal gameplay fluido e dalla grafica avvincente.

Il trailer del videogame ci mostra alcuni particolari interessanti. Ci sono parti legate all’esplorazione, semplice e diretta, fino alla risoluzione di puzzle e combattimenti anche con dei boss o dei mini boss tra una sequenza e l’altra. I membri del team di sviluppatori di Cradle Games hanno specificato che al momento non sono previsti DLC o espansioni e il videogame è disponibile anche per Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e anche Pc oltre alla Nintendo Switch.

Jumanji Avventure selvagge: trama, cast

Jumanji Avventure selvagge è un adventure game in multigiocatore. Torneranno come protagonisti il Dottor Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin Finbar e il Professor Shelly Oberon. Si proietteranno tutti alla ricerca di tesori inesplorati con colpi di scena anche epici. Sarà molto vasto il mondo con l’obiettivo di ritrovare un famoso gioiello e un manufatto misterioso davvero incredibile. Anche le ambientazioni saranno incredibili con boss performanti. Ricordiamo che si tratta di un sequel.

Ogni personaggio del videogame avrà dei punti di forza e dei punti deboli da scoprire. Tra le curiosità c’è la scelta di Microsoft che per la X Box ha deciso di sviluppare solamente una versione digitale. Si potrà giocare da soli o anche in una modalità cooperativa locale per quattro giocatori in grado di trovare delle soluzioni. Staremo a vedere cosa diranno i numeri delle vendite di questo gioco.