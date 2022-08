Quando esce Luck film? Dove vederlo, doppiatori, trama

Quando esce Luck film? Luck è un film di animazione della Apple TV + diretto da Peggy Holmes, scritto da Kiel Murray e prodotto da John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg e David Eisenmann.

La trama di Luck

Si tratta di un lungometraggio dal titolo “Luck”, in italiano “Fortuna”, nel quale si racconta la storia di Sam, una ragazzina estremamente sfortunata. Ma la sua sventura sembra arrivare al termine quando trova in strada un penny fortunato. Le cose sembrano finalmente prendere una piega positiva per la protagonista del film di animazione. Tutto, però, all’improvviso cambia nuovamente. Sam perde il penny fortunato che finisce nel water e nella vita della ragazzina torna la sfortuna.

La giovane protagonista si imbatte, però, in un gatto nero parlante, Bob, che ha conduce nel punto esatto in cui nasce la fortuna, più precisamente in quel luogo che nel film verrà chiamato: la Terra della Fortuna. In questo luogo, però, gli umani non sono ammessi. Sam dovrà tentare il tutto per tutto pur di riuscire a mischiandosi alle creature magiche del posto nella speranza di poter finalmente cambiare il suo destino ed essere baciata dalla fortuna.

Data di uscita e cast del film

Il film, della durata di un’ora e 45 minuti, è uscito ieri, 5 agosto 2022, su Apple TV +, ma chiunque voglia vederlo in streaming dovrà essere abbonato.

La nuova pellicola di animazione ha lasciato un po’ perplessa la critica che non lo ha accolto con grande entusiasmo, diversamente da pubblico che ha manifestato il suo consenso. La trama, la rappresentazione della fortuna/sfortuna, la simpatia dei personaggi magistralmente animati da un cast d’eccezione sono tutti elementi che hanno contribuito a rendere il film un prodotto di successo.

Basta pensare che tra il cast dei doppiatori c’è: Simon Pegg (il gatto Bob che scorta Sam nel Paese della fortuna), Jane Fonda (il drago che governa la Terra della Fortuna), Eva Noblezada (la sfortunata Sam). Ci sono altri eccezionali attori secondari e tra questi Whoopi Goldberg, Flula Borg e Colin O’Donoghue.

Dove è visibile?

Il lungometraggio in 3 D è visibile su Apple TV+. Per rilanciare il film di animazione la Apple ha deciso di mostrare i suoi personaggi sulla sua home page.

Il film è una produzione Skydance Animation e Apple Original Films, realizzato in America nel 2021 ma uscito all’unisono sia negli Stati Uniti sia in Italia, ieri, 5 agosto 2022.

E’ sicuramente un film di animazione, ma è anche un film d’azione e di avventura nel quale la protagonista e il suo amico Bob si addentrano in un mondo nel quale cercheranno di unirsi alle creature magiche che vivono nella terra della Fortuna per conquistare anche loro il diritto a essere fortunati.

Si tratta di un film per la famiglia che affronta vari aspetti, tra gli altri temi anche la scaramanzia che molto spesso accompagna gli adulti (rappresentata dal gatto nero) e le speranze e i sogni dei più piccoli, per mescolarli insieme in una pellicola che terrà incollati alla tv grandi e piccini, nella speranza che Sam possa conquistare finalmente la sua fetta di fortuna…