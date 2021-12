Quando esce Pes 2022? Download, data ufficiale, recensioni

Per gli appassionati di calcio c’è una grandissima novità in arrivo per quanto riguarda i videogiochi. Il popolare gioco di Pes 2022 sta per subire un grandissimo rinnovamento e i fan possono già pregustarlo con mesi in anticipo. Pro Evolution Soccer è uno dei giochi di calcio più popolari che pone sempre più l’attenzione al gameplay, tralasciando le licenze e la grafica. Konami, la casa di progettazione dei videogiochi, e anche di PES, ha deciso di rilasciare una demo prima del lancio del gioco ufficiale. New Football Online Performance Test è la versione anticipata del gioco, ed è possibile scaricarla gratuitamente. La casa produttrice ha deciso di lanciare questa versione per testare il sistema ed è stata rilasciata lo scorso 24 giugno. C’è da precisare, però, che questa demo non è minimamente vicina alla versione definitiva e originale del gioco. Questo, forse, è il motivo per il quale gli è stato dato un nome così vago e diverso nei negozi PlayStation e Xbox. Di seguito alcune dichiarazioni sul rilascio della demo:

“L’obiettivo principale del New Football Game Online Performance Test è valutare la stabilità e la qualità della connessione dei nostri server, nonché le prestazioni del nostro sistema di matchmaking. Si prega di notare che tutti gli elementi del gameplay (controlli / bilanciamento ecc.) e tutte le immagini sono un work in progress. Tutto è soggetto a cambiamenti e molti di questi elementi saranno migliorati andando avanti. Detto questo, speriamo che questa piccola anteprima stuzzichi il vostro appetito per il rilascio ufficiale!”

Dove è disponibile PES 2022

La versione demo di PES2022 è disponibile solo per alcune console: Xbox Series X/S e Xbox One, Playstation 5, PlayStation 4 e, per il momento, sembra non esserci una versione scaricabile per il PC. In più solo alcune squadre e stadi saranno presenti, come la Juventus, il Manchester United, il Bayern Monaco e il Barcellona. Ad esempio la Konami ha la licenza con la Juventus, questo significa che la società bianconera può trovarsi solo in questo videogioco e non negli altri. Ad esempio su FiIFA si chiama Piemonte Calcio e utilizza magliette e badge falsi. Per quanto riguarda gli stadi, invece, sempre per la versione demo, per il momento è presente solo l’eFootball Stadium. Le partite possono essere giocate o di notte o di giorno, per poter vedere gli effetti delle luci sul campo da gioco. Le altre opzioni, ad esempio il meteo, è del tutto casuale: non si può scegliere, dunque, se giocare con il sole, le nuvole, la pioggia, la neve etc. Non sono presenti nemmeno i tempi supplementari o i rigori, quindi in caso di parità la partita non potrà proseguire.

Ecco, dunque, spiegato il motivo della versione demo limitata. Al rilascio del gioco ufficiale tutte le altre funzioni saranno disponibili. Inoltre è possibile solo giocare delle partite rapide online. Il tutto per entrare a contatto con il nuovo videogioco e capire quali sono le sue funzionalità, cercando all’occorrenza di migliorarle.