Quando inizia Fiorello su Rai 2: Viva Rai2, show, data ufficiale

Fiorello tornerà su Rai 2 con Viva Rai2! il prossimo 6 novembre 2023 a partire dalle 7.00 ogni mattina. C’è grande curiosità per questo nuovo appuntamento con una trasmissione che regalerà anche delle interessanti novità rispetto alle scorse stagioni. Ci sarà una nuova location per prima cosa col collegamento alle Piscine del Foro Italico di Roma. Una scelta anche dettata dalle polemiche legate ai rumori che alzarono un polverone nei condomini limitrofi. Per questo non è stata confermata la postazione di via Asiago.

Al fianco dello showman padrone di casa troveremo Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggero del Vecchio con Piergiorgio Camilli che invece sarà alla regia. L’altra novità è che sarà dato uno spazio maggiore al corpo di ballo che potrà così essere libero di esprimersi, raccontandosi anche magari nei diretti protagonisti.

Viva Rai2!, tutte le curiosità

Viva Rai2! ha travolto la televisione italiana, riuscendo a raggiungere dei risultati davvero straordinari. Il Re Mida della televisione, Fiorello, ha poggiato qui il suo sguardo regalando ancora una volta dei risultati veramente eccellenti. Siamo convinti che il suo percorso sarà sicuramente positivo e in grado di regalare sorprese anche con l’evoluzione del format. Va anche detto, come diceva un noto allenatore, che squadra che vince non si cambia e che dunque le certezze create l’anno passato non saranno di certo abbandonate.

Il pubblico si è stretto attorno a un format interessante e con degli sviluppi che risultano molto intriganti agli occhi di chi segue da casa. Una vera certezza del mondo della televisione e dello spettacolo in generale che con il passare del tempo ha dimostrato di avere sicuramente l’intelligenza anche di cambiare e migliorare quando e se necessario. Sarà interessante vedere come se la caverà quest’anno, ma siamo sicuri che i risultati saranno eccellenti.