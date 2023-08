Quando inizia Viva Rai2: data ufficiale, Fiorello, Sanremo, Amadeus, Foro Italico

Viva Rai2 è ormai ai nastri di partenza, Fiorello e soci si stanno organizzando per la nuova stagione che dovrebbe partire il prossimo 6 novembre. Il programma andrà in onda sicuramente fino al Festival di Sanremo 2023, ma lo potremo vedere addirittura, secondo alcuni, fino a maggio prossimo. Al momento questi dettagli sono da definire, ma sui social network sono moltissimi che si chiedono già quando inizia il fortunato programma del noto conduttore.

La grande novità sarà la location. Negli ultimi giorni è uscito uno spot su questo programma che ci ha svelato qualche anticipazione. Dalle inquadrature in molti hanno pensato, giustamente ci sentiamo di dire, al Foro Italico. Poi subito dopo è stato svelato che il parcheggio proprio del Foro, come riporta TvBlog, dovrebbe essere il luogo della diretta con il consueto capannone che sarà posizionato dietro all’auditorium dove va in onda Ballando con le stelle. Attorno a questo posto non ci sono delle abitazioni così si dovrebbero anche evitare i problemi che lo scorso anno si sono vissuti con Via Asiago dove la gente si lamentava per il rumore fatto nelle prime ore della mattina.

Viva Rai2, le anticipazioni

Tra le altre anticipazioni di Viva Rai2 c’è anche qualcosa legato al cast. Fiorello ovviamente guiderà il programma con tante conferme come il regista Piergiorgio Camilli e i due volti presenti al fianco di Rosario e cioè Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Inoltre dovrebbe esserci anche Ruggiero Del Vecchio. A questo si andrà ad aggiungere il corpo di ballo coordinato anche quest’anno da Luca Tommasini.

Tra le novità ci sarà anche una differente glass room rispetto a quanto visto lo scorso anno. La Rai infatti ha preso autorizzazione per avere uno spazio maggiore dello scorso anno e dunque permettere a Fiorello di condurre uno show più amplio sotto ogni punto di vista.