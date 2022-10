Quando iniziano i mondiali in Qatar? Date, stadi, Italia

I mondiali di calcio in Qatar rappresentano una vera e propria eccezione nella storia di questa importante manifestazione sportiva. Infatti, i mondiali di calcio si sono sempre tenuti al termine della stagione agonistica di ogni campionato e si sono giocati sempre in estate, solitamente partendo agli inizi di giugno per poi concludersi a luglio, dopo un mese di partite che hanno regalato agli appassionati di questo sport intense emozioni con momenti epici che sono passati alla storia. Nel 2022 sarà molto diverso, in quanto per la prima volta i mondiali si terranno a novembre, a stagione in corso. Una grande novità quindi, che ha stravolto interi campionati e programmi organizzativi, con campionati, come quello italiano, che sono partiti, per la prima volta, a metà agosto, in piena estate, per fare posto alla iridata kermesse sportiva che monopolizzerà per circa un mese le attenzioni degli appassionalti dello sport più popolare del mondo. I mondiali si terrano in Qatar, su campi moderni e di ultima generazione che non mancheranno di suscitare stupore e meraviglia tra gli spettatori sugli spalti.

Le polemiche di un mondiale anomalo

Purtroppo per noi, in questo mondiale non ci sarà la partecipazione dell’ Italia alla fase finale. Un duro colpo per gli sportivi italiani, che per la seconda edizione consecutiva non potranno tifare per la propria squadra in quanto eliminata, a sorpresa, dalla Macedonia del Nord nello spareggio che si è tenuto questo inverno a Palermo. La scelta del Qatar ha generato numerose polemiche, sia per i tempi in cui si svolgerà sia per le numerosi morti sul lavoro nella costruzione degli stadi. Ma il business ha continuato ad andare avanti e i soldi, i profitti, hanno avuto la meglio sulle polemiche.

Le date di inizio

I mondiali in Qatar inizieranno il 22 novembre e terminerano il 18 dicembre. Un mese di grandi partite in cui vedremo le grandi nazionali del continente sfidarsi in partite senza esclusioni di colpi. Gli italiani potranno essere solo spettatori in quanto gli azzurri, ripetiamo, non parteciperanno dopo la pessima figura nella fase eliminatoria. I mondiali si terranno in questo periodo invernale, a causa delle alte temperature che si registrano in estate nel paese. Tutto questo ha portato ad uno sconvolgimento dei calendari per club, con partite giocate ogni 3 giorni sino alla lunga pausa di 2 mesi che sarà occupata interamente dalla coppa del mondo. I club si sono già premuniti, continuando una sorta di ritiro prolungato in paesi caldi, sicchè i giocatori che non parteciperanno alla fase finale potranno comunque tenersi in allenamento e non perdere la concentrazione in vista degli obiettivi delle società di appartenenza. La partita inaugurale vedrà in campo il Qatar, in quanto paese ospitante, e si disputerà alle 11 ora italiana nella città di Al Khawr, in uno stadio di circa 60000 posti. La finale sarà a Lusail, in uno stadio avveniristico che potrà contenere sino a 85000 spettatori.

Le squadre qualificate

Le nazioni che parteciperanno alla kermesse sportiva sono circa 32. Ricordiamo che la FIFA, a partire dal 2026, ha deciso di allargare il numero delle squadre partecipanti alla fase finale , con un’ edizione a 46 nazioni. I prossimi mondiali si svolgeranno, in maniera congiunta, tra Messico, Stati Uniti e Canada.