Quando si festeggia Santa Rita da Cascia? La ricorrenza è davvero molto importante non solo per chi porta questo nome, ma anche per tante persone in Italia. Scopriamo qualcosa in più.

Forse non tutti lo sanno, ma si tratta di una ricorrenza davvero importante, il giorno in cui si celebra Santa Rita da Cascia è molto sentito in giro per l’Italia e non solo per chi porta questo nome.

Nata Rita a Rocca Porena, un paesino vicino Cascia, in Umbria, nel 1318, è sempre stata una bambina molto giudiziosa cresciuta sotto la guida dei genitori e con una tendenza alla solitudine e alla preghiera. Il suo grande desiderio era quello di consacrarsi a Dio e con lei anche la sua verginità, ma i genitori vollero che si sposasse. E cosi, la giovane sposò un uomo molto duro e burbero che però Rita, con la sua grande pazienza riuscì sempre a sopportare per diciotto anni.

La loro unione arrivo alla fine quando l’uomo venne trucidato e ucciso, un particolare che invece che scatenare la sua ira, l’ha condotta ancora di più verso la preghiera e il perdono, sentimento che cercò di dare anche i figli però sempre più predisposto alla vendetta. Capendo questo prego il Signore che li volesse prendere in cielo prima che avessero tempo a macchiarsi di sangue. Dio l’esaudì. Da quel momento, libera da ogni famiglia, per lei le cose cambiarono.

Santa Rita da Cascia, perchè si celebra proprio in questo giorno

Insomma, la Santa si celebra proprio oggi, il 22 Maggio, che poi di fatto è stato il giorno della sua morte. Ma la sua vita fu davvero un prodigio. Il tutto cominciò dopo essere rimasta senza nessuna famiglia: nel cuore della notte comparvero in sogno S. Giovanni Battista, S. Agostino e S. Nicola da Tolentino, che le rivolsero parole di conforto, la invitarono a seguirli e miracolosamente la introdussero nel monastero.

Un giorno, mentre si trovava in monastero, intenta a pregare, venne compita da un raggio di sole e nel momento in cui chiedeva a Gesù di poterla associare alla sua passione, vide una spina staccarsi dal capo dello stesso e trafiggerle la fronte, una ferita che poi le provocò una piaga, la stessa che rimase sul suo capo fino al giorno della sua morte. Una piaga che oltre al dolore aveva anche un cattivo odore, tanto da costringerla a stare lontana dalle sorelle e in completa solitudine.

I fedeli da sempre la chiamano la Santa degli impossibili.