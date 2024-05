Quando usare la crema idratante: consigli e benefici

Per mantenere la pelle luminosa e dal tono compatto, è importante prendersi cura della sua idratazione.

Idratando la pelle, evitiamo fastidiose screpolature e rossori e rallentiamo il processo dell’invecchiamento cutaneo.

Per questo, è sempre importante inserire la crema idratante all’interno della nostra skincare routine.

A cosa serve la crema idratante?

La nostra pelle è ricoperta da un film idrolipidico, composto da acqua e lipidi, che la protegge ogni giorno dagli attacchi esterni.

Questa barriera, però, può assottigliarsi per diversi motivi, come alcune condizioni climatiche avverse, gli alti livelli d’inquinamento, i raggi UV oppure a causa dell’invecchiamento cutaneo.

Con l’assottigliamento della barriera idrolipidica, la nostra pelle può apparire disidratata, secca, con arrossamenti e screpolature e dal tono spento e poco compatto.

Proprio per questo, dobbiamo applicare la crema idratante, in modo da rafforzare quella barriera.

Sono tantissimi i vantaggi della crema idratante:

Rallenta l’invecchiamento cutaneo, riducendo l’aspetto delle rughe e delle linee sottili;

Protegge dal rischio di pelle secca e dalla sensazione di “pelle che tira”;

Mantiene l’elasticità della pelle, donandole un aspetto più luminoso e giovane.

Quale crema idratante scegliere a seconda della tipologia della nostra pelle

Ovviamente non tutte le creme sono uguali.

Nelle loro formule troviamo ingredienti idratanti, come l’acido ialuronico, ma ovviamente si adattano alla nostra tipologia di pelle.

Ecco come scegliere la crema idratante, a seconda del tipo di pelle.

Pelle secca

La pelle secca si contraddistingue per un aspetto teso e screpolato e spesso può presentare desquamazioni e rossori. Si tratta di una condizione molto diffusa, soprattutto durante la stagione fredda.

Per questo, meglio scegliere una crema idratante dalla formula ricca, che possa fondersi perfettamente con la pelle, per idratarla intensamente. Sono consigliati ingredienti molto idratanti come lo squalano e il burro di Karité.

Pelle grassa

La pelle grassa, invece, si caratterizza per la presenza di imperfezioni, come punti neri ed eccesso di sebo e alcune zone possono avere un aspetto oleoso e lucido.

Per questo motivo, non possiamo utilizzare una crema idratante dalla formula troppo ricca, che potrebbe appesantire ulteriormente la pelle.

Optiamo, invece, per una crema idratante dalla formula leggera e oil free, a rapido assorbimento, come quelle che contengono acido ialuronico ad elevato peso molecolare.

Pelle mista

Una delle tipologie di pelle più diffuse è sicuramente la pelle mista, che presenta sia zone di pelle grassa (soprattutto nella zona T) e sia zone di pelle secca (come sugli zigomi).

Per questo non possiamo utilizzare una crema idratante troppo ricca (che andrebbe ad appesantire le zone di pelle grassa) o troppo purificante (che andrebbe a disidratare ancora di più le zone di pelle secca).

Scegliamo, quindi, una crema abbastanza idratante, ma comunque leggera sulla pelle.

Vichy presenta una selezione molto vasta di creme idratanti e altri prodotti skincare, tra i quali scegliere a seconda delle esigenze della nostra pelle.

Crema idratante con protezione solare

Se vogliamo un’ulteriore protezione, possiamo scegliere una crema idratante con fattore protettivo incorporato, in modo da idratare la pelle e contemporaneamente proteggerla dai raggi UV.

Come applicare la crema idratante

Data l’importanza della crema idratante per la pelle, possiamo applicarla sia la mattina che la sera.

Dopo aver deterso la pelle da tutte le impurità (residui di make-up, sebo in eccesso, polvere e smog) e aver applicato il siero viso, possiamo iniziare con la crema idratante.

Prendiamo una piccola quantità di prodotto e iniziamo ad applicarla sulla pelle, dalla zona centrale del viso andando verso l’esterno, con piccoli movimenti circolari, in modo da farla assorbire al meglio, senza tralasciare la zona del collo.

Dopo averla applicata, possiamo stendere la protezione solare, indispensabile per proteggere la pelle dai raggi UV e da utilizzare ogni giorno, anche in città.