Quanto costa il vaccino Pfizer?

Tutto quello che c’è da sapere sul vaccino Pfizer

Il vaccino Pfizer-BioNTech anti COVID-19 è stato sviluppato nel 2020 da BioNTech e Pfizer ed è somministrabile per iniezione intramuscolare. La vaccinazione richiede due dosi somministrate a tre settimane di distanza.

È stato preferito alla sua variante, BNT162b1, per gli studi clinici di fase II e III, ed è in fase di valutazione intermedia nella fase III alla fine del 2020. Il 18 novembre 2020 è stata pubblicata una prima valutazione relativa ai dati di fase III, sebbene lo studio sia progettato per continuare fino a gennaio 2023.

La distribuzione e la conservazione di BNT162b2 è una sfida logistica globale. A causa della necessità di mantenere il vaccino a mRNA a temperature inferiori ai −70 °C fino a due ore prima delle vaccinazioni.

Come funziona Pfizer?

La tecnologia di BioNTech per il vaccino BNT162b2 si basa sull’uso dell’mRNA che codifica parte della proteina spike sulla superficie del SARS-CoV-2. Questa, innesca una risposta immunitaria contro l’infezione da parte della proteina del virus.

L’mRNA è modificato con nucleosidi per codificare una forma mutata della proteina spike ed è incapsulato in nanoparticelle lipidiche.

La versione mutata della proteina spike contiene due sostituzioni di prolina (designate “2P”) che le inducono ad adottare una forma che stimola gli anticorpi neutralizzanti.

Effetti collaterali

A gennaio del 2021, in Norvegia alcuni anziani sono morti dopo la somministrazione del vaccino. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal Folkehelseinstituttet (Istituto nazionale di sanità pubblica), anche reazioni comuni ai vaccini, come febbre e nausea, potrebbero contribuire ad un peggioramento clinico o ad un esito fatale tra i pazienti anziani più fragili.

Al 13 marzo 2021 la banca dati europea delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai farmaci segnala che in Italia sono stati registrati 32.866 casi di reazioni avverse dopo la somministrazione del vaccino. In Francia 9.691 , in Olanda 8.698 , in Spagna 7.415 e in Germania 4.582 casi.

Vaccino Pfizer, quanto costa?

Il vaccino Pfizer, così come tutti gli altri, vengono somministrati in maniera gratuita, come stabilito dal Ministero della Sanità italiano.