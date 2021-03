Quanto costa rifarsi il naso?

Info e prezzi sulla rinoplastica

Sempre più persone, ormai, ricorrono alla rinoplastica, cioè quell’intervento chirurgico atto a modificare la forma del proprio naso. Soltanto in Italia, infatti, ogni anno si sottopongono circa 20mila persone. Il motivo sta, non solo per correggere profili importanti o imperfezioni che possono causare forte insicurezza, ma anche per ragioni legate alla salute. Infatti, il più delle volte, i medici stessi consigliano la rinoplastica per risolvere – ad esempio – il problema del setto nasale deviato, causa di molteplici difficoltà respiratorie.

L’importante è rivolgersi sempre presso un chirurgo competente, che sappia consigliarvi per il meglio e con cui poter scegliere, non un naso che rispecchi canoni ideali, ma che si adatti al vostro viso e non vi causi problemi di salute. Naturalmente voi avrete l’ultima parola, ma è bene sempre essere prudenti per decisioni di questo tipo.

Per quanto riguarda i prezzi dell’intervento, solitamente questi variano dai 4mila e i 6mila euro, a seconda della clinica cui farete riferimento. Segnaliamo che sempre più spesso, da qualche anno, sono molto frequenti i rinofiller, cioè quelle piccole iniezioni di acido ialuronico che funzionano da riempitivo per correggere, in maniera non troppo invasiva, leggeri difetti del vostro naso. Questi hanno una durata limitata (solitamente dai 2 ai 6 mesi) e costano dagli 800 ai 1000 euro.

Il decorso post operatorio

Si ricorda che, dopo esservi sottoposti a rinoplastica, non potrete sfoggiare subito il vostro naso. Infatti, per due giorni dovrete tenere la testa sollevata e stare a riposo, prima di tornare alla vita di sempre. Sarà solo dopo una settimana che potrete rimuovere il gesso, ma il vostro naso si sgonfierà completamente in un mese.

Solitamente, comunque, prima che il vostro nuovo naso prenda una volta per tutte la forma stabilita, potrebbe passare addirittura un anno dalla data in cui vi siete tolti il gesso.