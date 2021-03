Quanto costa rifarsi il seno?

Tutto quello che c’è da sapere sulla mastoplastica

Ad oggi, sempre più persone ricorrono alla mastoplastica, cioè l’intervento volto a modificare la grandezza del seno. Ormai, le donne che intendono sottoporsi a questa pratica chiedono una forma sempre più naturale e l’idea di voler avere una taglia esagerata è un canone superato da tempo. Anzi, spesso tante sono le richieste di mastoplastica riduttiva, per poter diminuire la grandezza del seno.

Ultima, ma non per importanza, anche la mastopessia, eseguita nel caso in cui il seno sia del volume desiderato ma risulta cadente o troppo rilassato (situazione chiamata tecnicamente ptosi). Se il seno appare cadente e anche svuotato si può ovviamente associare all’intervento anche una mastoplastica additiva.

Ma quanti tipi di interventi esistono?

A seconda della protesi scelta e delle diverse esigenze della paziente l’intervento può essere eseguito praticando quattro tipi di incisioni che possono essere praticate in tre sedi diverse:

nel solco sottomammario

intorno all’areola mammaria (di conseguenza la ghiandola mammaria verrà incisa poiché è necessario passare sotto di essa)

sotto l’ascella (attraverso questa via è preferibile inserire protesi tonde)

per via transombelicale (grazie ad un tubo che viene inserito nell’ombelico la protesi viene inserita e gonfiata)

Tutte queste operazioni si svolgono in anestesia generale e richiedono la permanenza della paziente in clinica o ospedale per un periodo di 2-3 giorni nonché la limitazione dell’attività fisica per circa 4-6 settimane.

Mastoplastica – Costi

Qualsiasi sia il tipo di mastoplastica che vogliate effettuare, sappiate che il costo previsto è molto alto. Generalmente, infatti, questo può variare dai 2mila ai 10mila euro. Naturalmente è bene ricordare che, per questo tipo di operazione, è sempre meglio rivolgersi a dei professionisti del settore, anche se più costosi. In caso contrario è alto il rischio che possiate andare in contro a problemi di salute e danni irreversibili. Fate sempre attenzione!