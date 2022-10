Quanto costa una seduta dallo psicologo? Online, all’ora, al mese

Sebbene molti credano che sia inutile, la terapia da uno specialista può aiutare a superare numerose problematiche. Senza lasciarsi condizionare dal quanto costa una seduta dallo psicologo, è importante dare il giusto peso ai propri bisogni, indipendentemente dal budget. Per chiarire tuttavia la questione, andiamo a vedere i tariffari orari, mensili e per una seduta psicologica online.

Tariffario psicologi, costo sedute al mese

La quantità di sedute da uno psicologo cambiano a seconda della specifica esigenza del cliente. Può bastare una seduta a settimana per problemi poco rilevanti, così come possono necessitare anche 3-4 sedute a settimana. Per cui quanto costa uno psicologo? Ebbene, possono volerci al mese dai 200 euro a più di 600 euro a seconda del caso specifico. Le cifre possono sembrare oltremodo alte, ma è vero anche che ogni persona ha diritto di affrontare i propri problemi nel modo in cui lo ritiene più opportuno. Un disagio personale, al di là di quale sia, compromette la vita di tutti i giorni, mette a disagio e fa prendere tutto molto male. Anche per questo va presa in seria considerazione l’idea di fare qualche seduta dallo psicologo. Il professionista, che dedica in media dai trenta ai cinquanta minuti ad ogni paziente, ascolta, tocca i tasti giusti e consente alla persona di affrontare i propri fantasmi con la tecnica giusta.

Costo psicologo all’ora

Il miglior modo per capire quanto costa una seduta dallo psicologo è analizzare i tariffari all’ora. Questo perché un colloquio con lo specialista si plasma sulla base del tempo orario. La parcella può oscillare dai 35 euro ai 115 euro, in alcune città meno di spicco la tariffa oraria oscilla tra i 50 e i 90 euro a seduta. È opportuno in tal sede evidenziare che gli psicologi scelgono in totale autonomia quanto prendere dai propri clienti. I professionisti tengono conto di una serie di fattori prima di decidere quanto chiedere ovvero la zona geografica, il tipo di problema del cliente, il luogo in cui riceve, se il cliente è un bambino, un adulto o una coppia.

Costo seduta psicologo, tariffe psicologi online

Negli ultimi anni è andata sempre più diffondendosi la figura dello psicologo online. In particolare dopo l’emergenza pandemica, la necessità di un professionista presente anche a distanza è stata sempre più impellente. Questo ha portato ad un aumento delle richieste di sedute a distanza, che sono convenienti e più economiche di quelle dal vivo. Ma quanto costa andare dallo psicologo online? Diciamo che non superano i 70 euro a seduta le tariffe orarie per una seduta online, se parliamo di sedute in videoconferenza o videochiamata.

Ovviamente il tutto tenendo sempre in considerazione la necessità del paziente e i suoi problemi specifici. Le sedute in questo caso durano meno di un’ora, circa un 45 minuti. Per consulti lampo, attraverso email, piattaforme e messaggi social, il prezzo non supera i 30 euro. Anche le terapie telefoniche hanno un costo moderato di circa 50 euro. Volendo comunque il libero professionista ha piena facoltà di proporre pacchetti di sedute al proprio cliente, in particolare per interventi lampo via messaggio. Ad esempio pacchetti di 30 euro a settimana per un paio di messaggi (o anche di email) al giorno e così via.