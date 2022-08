Quanto guadagna Antonino Cannavacciuolo? All’anno, al mese a Masterchef

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più apprezzati in Italia ma anche a livello internazionale, volto noto della TV grazie alla sua partecipazione e alla sua conduzione di numerosi programmi televisivi e anche uno chef scellato che può contare ben tre ristoranti di cui il più famoso è di certo Villa Crespi in Piemonte e ben cinque stelle Michelin.

Nello specifico per quanto riguarda le stelle Michelin Cannavacciuolo ne ha ottenute ben due per la sua villa Crespi insieme a tre forchette del Gambero Rosso, infine, ben quattro Cappelli della guida Espresso. Il suo Cannavacciuolo caffè bistrò di Novara ha una stella Michelin, il Bistrot Cannavacciuolo di Torino un’altra stella Michelin, mentre il nuovo ristorante di Cannavacciuolo, aperto soltanto nel 2021 LAQUA Countryside di Ticciano ha già dopo un solo anno di vita, conquistato una stella Michelin.

Biografia

Chef Cannavacciuolo è nato il 16 aprile del 1975 a Vico Equense è un personaggio televisivo molto amato e apprezzato ed anche uno degli chef più famosi e pagati al mondo. Già a partire dalle scuole superiori, probabilmente anche grazie al mestiere del padre, anch’egli cuoco e docente della scuola alberghiera che ha frequentato, la sua passione per la cucina era già chiara e ben visibile. Ha Infatti frequentato la scuola alberghiera ISIS “S. De Gennaro” e una volta terminata ha da subito iniziato a fare esperienze nel mondo della ristorazione.Va in Alsazia, lavora a Strasburgo, a Capri, tanta gavetta, tanta voglia di fare, tanta voglia di imparare.

Questo fino al 1999 quando insieme a sua moglie, Cinzia Primatesta, apre il suo primo ristorante. Nasce così Villa Crespi Cannavacciuolo una dimora storica situata a Orta San Giulio, proprio sul lago, in Piemonte, dove Cannavacciuolo riveste la posizione di chef che gli vale la prima stella Michelin. Nel corso della sua vita apre il Cannavacciuolo caffè Bistrot, al centro della città di Novara, un locale estremamente accogliente aperto dalla mattina fino al dopo cena. A Torino apre il Bistrot Cannavacciuolo nel quartiere di Borgo Po, nel 2021 LAQUA.

I programmi TV

Volto noto e apprezzato anche in TV, Antonino Cannavacciuolo ha partecipato a numerosi programmi sia con altri chef, sia con programmi personali di cui è anche conduttore. Il suo esordio avviene nel 2013 con la prima stagione di Cucine da Incubo, il famoso Format americano condotto in America dallo chef Gordon Ramsay. Segue la sua partecipazione, prima come ospite, poi come presenza fissa a MasterchefItalia. Nel 2017 nasce da una sua idea il programma televisivo “O mare mio“.

A questo se ne aggiungono altri tra cui Ci pensa Antonino, in onda sul canale 9, MasterChef Italia All Stars, Antonino chef Academy in onda su Sky Uno e Family Food Fight insieme al suo collega Joe Bastianich e a sua madre Linda Bastianich.

Quanto guadagna Antonino Cannavacciuolo

Come abbiamo visto tra tutti i suoi ristoranti, le stelle Michelin e i programmi televisivi a cui partecipa di certo i guadagni di chef Cannavacciuolo non sono sicuramente da poco. Si parla, soprattutto per le sue partecipazioni in TV, di cifre a 5 zeri. Per quanto riguarda invece i suoi incassi derivanti dai Bistrot e da Villa Crespi, si stima che a partire dal 2018 in poi Antonino Cannavacciuolo abbia guadagnato quasi dieci milioni di euro annui.