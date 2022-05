Quanto guadagna chi vince il campionato di Serie A? Ecco tutte le cifre

Sollevare al cielo lo scudetto, i festeggiamenti, le foto di rito, il tour in città con il pullman scoperto per salutare i tifosi, sono solo una parte delle celebrazioni per il vincitore dello scudetto. Quest’anno è toccato al Milan e spetterà al club rossonero incassare il premio, anche in denaro, mentre la coppa, come tutti gli altri trofei, verrà esposta nella sede del club.

La differenza tra prima e seconda classificata, da un punto di vista economico, non è abissale. Le cifre non sono molto diverse tra loro, sempre di milioni si tratta. La vera differenza sta nel fatto che la prima classificata porta a casa anche il trofeo.

Quanto guadagnano i campioni d’Italia



Sollevare al cielo lo scudetto e diventare campioni d’Italia fa entrare nelle casse del club vincitore una cifra che si attesta a 23 milioni e 400.000 euro. La cifra viene destinata al club vincitore dalla Uefa, i fondi provengono da un fondo denominato “Market Pool”.

Il fondo si compone di una parte fissa e una parte variabile: la prima è di 23 milioni e 40.000 euro, come già anticipato, la seconda varia in base al piazzamento in classifica, utile ai fini della Champion’s League. Infatti, oltre ai proventi derivanti dal primo posto in classifica, al club vanno anche i proventi della Champion’s, che dopo la ripartizione arrivano a 10 milioni di euro.

33 milioni e 400.000 euro è la cifra che il Club campione d’Italia porta a casa tra scudetto e qualificazione in Champion’s. Non sono solo loro ad incassare però, anche chi sale sul podio porta a casa cifre considerevoli.

Nello specifico: la seconda classificata si porta a casa porta a casa un tesoretto di 26 milioni e 600.000 euro (19.400.000 dal campionato e 7 milioni e mezzo dalla Champion’s League. La terza porta a casa un totale di 21.800.000 € (16.800.000 euro dalla Lega e 5 milioni dalla Uefa). La quarta ottiene invece 16 milioni e 700.000 euro.

Anche chi si qualifica per il torneo minore della Uefa, l’Europa League, portano a casa diversi milioni: più di dieci milioni per chi si qualifica in Eurpoa, nello specifico, alla quinta vanno 12 milioni e mezzo, alla sesta 10.900.000€.

Di seguito la classifica completa:

7. 9.300.000€

8. 8.300.000€



9. 7.400.000€



10. 6.300.000€

11. 5.500.000€

12. 5.000.000€



13. 4.600.000€

14. 4.100.000€

15. 3.600.000€

16. 3.200.000€



17. 2.800.000€

Quanto guadagna chi retrocede



La Lega eroga denaro anche alle sqadre che retrocedono nella caegoria Cadetta”Serie B”. L’erogazione costituisce una sorta di aiuto ai club che retrocedono. In particolare chi si posiziona in zona retrocessione, guadagna:

18. 2.200.000€

19. 1.600.000€

Lo strumento usato dalla Lega per aiutare le squadre retrocesse è comunemente conosciuto con il nome di “Paracadute”, e la cifra varia in base al tempo di permanenza della squadra retrocessa, in Serie A.

Il paracadute è di 25 milioni, 15 milioni o 10 milioni di euro, in base alle stagioni in cui la retrocessa è rimast in Serie A .



C’è da sottolineare, inoltre, che chi retrocede in base ad una seie di calcoli bsati sugli anni nella categoria superiore, può portare nelle casse del Club una cifra anche superiore di quella spettante alla prima classificata.