Quanto guadagna Fedez? All’anno, al mese, quanti soldi ha

Nato a Buccinasco, un piccolo paesino della provincia milanese, il rapper Fedez, al secolo Federico Lucia, lascia ben presto la scuola per dedicarsi alla sua più grande passione, la musica.

Fedez quanti anni ha? Un successo precoce

Ma quanti anni ha Fedez, già così famoso e ricco? Nato nel 1989, oggi ha 33 anni. I successi del giovane cantante non si fanno attendere. Nel 2007, a soli 18 anni, lancia il suo primo EP dal titolo Pat-a-cake e quattro anni dopo porta avanti diverse collaborazioni tra le quali quelle col rapper Emis Killa, Maxi B. e G. Soave. Insieme a J AX, al tempo suo grande amico oltre che collega, lancia una propria etichetta discografica nel 2013, la Newtopia. Negli ultimi giorni, dopo la notizia del 2019 di essere a rischio sclerosi multipla, il rapper è tornato a parlare ai suoi followers di una nuova ed inaspettata notizia sulla sua salute. Pare infatti che il cantante abbia ricevuto una diagnosi piuttosto seria, chiedendo a chi lo segue di aspettare ancora un po’ per avere notizie dettagliate. Fedez dovrà quindi sottoporsi ad un delicato ciclo di cure e sul web impazzano le domande dei fan per capire di cosa possa trattarsi e se, in qualche modo, questo nuovo annuncio è legato a quello già dato tre anni fa. Intanto la moglie si è stretta al marito anche sui social, consigliando ai fan di supportarlo in questo delicato momento delle loro vite che affronteranno come sempre insieme e fiduciosi nel futuro. Cerchiamo di capire ora quanto guadagna la Ferragni, quanto guadagna il marito Fedez ed il loro patrimonio da capogiro.

Fedez quanto guadagna

Il successo di Fedez è solo agli inizi. L’anno dopo si fa conoscere anche come giudice nel talent show di RaiDue X Factor dove siede con altri importanti nomi della musica come Mika e Morgan, oltre alla simpaticissima conduttrice tv Victoria Cabello. Nella sua lunga carriera artistica, ad oggi Fedez ha realizzato 6 album, 2 EP, ha pubblicato ben 33 video musicali originali e lanciato 27 singoli estratti dalle sue numerose produzioni. Nonostante la grande fortuna, sarà l’incontro due anni dopo con l’influencer di fama mondiale Chiara Ferragni a sancire effettivamente la sua notorietà. Da “semplice” cantante, infatti, dopo il fidanzamento ed il matrimonio con Chiara, Fedez si trasforma in un vero e proprio imprenditore, entra in affari col gruppo Be e crea un’agenzia creativa privata, la Dream of Ordinary Madness (Sogno di ordinaria follia). Il suo nuovo investimento lavorativo parte col botto e grazie all’agenzia creata il rapper incassa quasi 2 milioni di euro. Nel 2020 Fedez guadagna circa 8 milioni di euro in un solo anno, praticamente più di 2000 euro in media al giorno. Nel 2021 riesce a raddoppiare questa cifra da capogiro e, grazie alle collaborazioni Amazon in Lol – chi ride è fuori e Celebrity Hunted Italia, lo stipendio Fedez ammonta a 800mila euro e fa crescere il suo già nutrito gruppo di fan e followers sui social.

Chiara Ferragni stipendio e sodalizio Ferragnez

Nonostante l’enorme successo lavorativo ed economico del cantante milanese, è nel sodalizio sentimentale ed imprenditoriale con la moglie Chiara Ferragni che la sua fortuna arriva ai massimi livelli. Ma quanto guadagna Chiara Ferragni? Come molti sapranno, è difficile quantificare quanto guadagna Ferragni ma si sa che un singolo post social della moglie può arrivare a fatturare ben oltre 50mila euro e si stima che insieme i Ferragnez abbiano finora guadagnato qualcosa come 20 milioni euro.