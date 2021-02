Quanto guadagna Mario Draghi? Stipendio e patrimonio

Mario Draghi, classe 1947, è conosciuto da tutti come banchiere e dirigente pubblico italiano, ex presidente della Banca Centrale Europea. Oggi, mercoledì 3 febbraio, è stato convocato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che gli ha conferito l’incarico, accettato con riserva, di formare un governo tecnico-istituzionale in seguito alle dimissioni del Governo Conte.

Chi è Mario Draghi, ex presidente della BCE?

Una vita, la sua, passata nella gestione di incarichi di prestigio. Dalla nomina del 2005 come Governatore della Banca d’Italia al 2009 quando diventò membro del Financial Stability Forum, fino ad arrivare al ruolo per cui è noto alla maggior parte di noi. Dal 2011 al 2019 ha ricoperto la carica di Presidente della Banca centrale europea, durante la crisi del debito sovrano europeo, ambito in cui è diventata nota la sua frase del 2012 Whatever it takes, per indicare che la BCE sarebbe stata pronta a fare tutto il necessario per preservare l’euro.

Patrimonio e stipendio (previsto per il futuro)

Questa mattina l’ex presidente della BCE è stato convocato al Colle. Secondo money.it, nel caso in cui venisse effettivamente nominato nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, lo stipendio previsto si aggirerebbe intorno agli 80.000 euro netti all’anno, per uno stipendio mensile di 6.700 euro. Intanto, però possiamo fornire un resoconto di quanto ha guadagnato negli ultimi anni. Il prospetto è consultabile all’interno dei bilanci annuali della BCE indirizzati alla Commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento europeo. Si stima, dunque, che nel 2018 abbia guadagnato più di 1000 euro al giorno, per un ammontare di 401.400 € l’anno. Nel successivo 2019, rapportandoci alle 10 mensilità ( incarico terminato a fine ottobre), arriviamo a 33.995,00 € al mese, cioè 339.950 € l’anno. Cifre da capogiro che, secondo la rivista statunitense Forbes, nel 2018 lo colloca al diciottesimo posto nella classifica delle persone più potenti al mondo.