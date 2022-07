Quanto guadagna Messi al mese? Le cifre da capogiro

Quanto guadagna Messi al mese farebbe girare la testa a chiunque.

Lionel Andrès Messi Cuccittini, conosciuto da tutti come Leo, è un famosissimo calciatore di origine argentina. Centrocampista del Paris Saint Germain e della nazionale argentina della quale è anche il capitano.

Il centrocampista argentino è stato considerato il calciatore più pagato fino a fine giugno del 2021 e con il passaggio al PSG i suoi introiti sembra siano anche aumentati rispetto a quanto guadagnava con il Barcellona.

Quanto guadagna Messi?

L’ingaggio Messi con il PSG è di 30 milioni di euro all’anno, cioè circa la metà di quanto percepiva in Catalogna. Ma questo è stato vero solo nel 2021, all’inizio della sua esperienza con il Paris Saint Germain, perché, già per la stagione 2022, l’accordo con la società del PSG ha previsto un bonus di 10 milioni di euro.

Quali sono le entrate all’anno e mensili?

Come a dire che il guadagno Messi si aggira adesso intorno ai 40 milioni di euro annui. E così sarà per le restanti due stagioni in Francia. Lo stipendio Messi al mese è pari a 3,3 milioni di euro. Complessivamente la sua esperienza francese gli frutterà la somma di 110 milioni di euro.

Non bisogna, poi, dimenticare che Leo ha entrate anche dagli sponsor, tra gli altri la Pepsi, l’Adidas, la Turkish Airlines. Insomma, considerando tutte le entrate del calciatore, si tratta davvero di cifre da capogiro.

Sommando, perciò, tutte le sue fonti di guadagno internet fa una stima approssimativa secondo la quale il capitano della nazionale argentina guadagnerebbe al giorno ben 498.991, 04 euro e all’anno 129.737.670,00 euro. E quanto guadagna Messi al minuto? Si parla di circa 114 euro al minuto.

Numeri “stellari” per il campione originario di Rosario che nonostante un fisico gracile al quale deve il suo nomignolo “la Pulce” è stato capace di scrivere la storia del calcio mondiale, vincendo numerosi premi personali e di squadra.

La vita privata

Il centrocampista di origine argentina è sposato e ha tre figli. 35 anni è l’età Messi sposato con Antonella Roccuzzo, ragazza con il quale era fidanzato ufficialmente da ben 9 anni, anche se Leo ha in più occasioni dichiarato di conoscerla sin da quando avevano soli 5 anni di età. Un amore lungo una vita. e stavolta non si fa per dire…

I due hanno tre figli: Thiago, Mateo e l’ultimo arrivato, Ciro.

I riconoscimenti

La sua carriera ancora oggi all’apice del successo è stata già costellata da una serie di riconoscimenti importanti. Il campione ha vinto sei Palloni d’oro e in due occasioni è stato insignito del titolo di Best Player in Europe direttamente dall’Uefa.

È stato capocannoniere nella Liga in 5 occasioni dal 2010 al 2018, ma ha mantenuto la vetta della classifica marcatori anche 4 volte in Coppa del Re, 5 in Champions League una al Mondiale per Club del 2011. Ha vinto per 5 volte la Scarpa d’oro, di cui una, nel 2011-12, con addirittura 50 marcature. In totale con il Barcellona ha segnato fino all’ultima stagione 552 reti in 637 presenze.

E’ considerato da molti il giocatore più forte della storia del calcio, magari è tra i più forti. Certamente ha raggiunto traguardi che gli danno diritto a essere considerato una leggenda del calcio.