Quanto guadagna Paolo bonolis? Ecco “i numeri” del 2022

Paolo Bonolis è uno dei conduttori italiani più apprezzati dal grande pubblico. Una persona brillante e piena di ironia ed i suoi programmi televisivi riscuotono sempre un grandissimo successo.

Basti pensare che, un programma come Avanti un altro, in onda tutte le sere prima del TG5, registra sempre grandi ascolti, esattamente come Ciao Darwin.

Ma chi è Paolo Bonolis Come è iniziata la sua carriera e soprattutto: quanto guadagna Bonolis per condurre i suoi programmi? Scopriamolo nelle righe che seguono.

Biografia

Paolo Bonolis è nato il 14 giugno del 1961 a Roma, città nella quale vive tutt’ora sul Lungotevere Flaminio. Le sue origini sono rumene Infatti il suo cognome originale e “Bonoli”. A Roma passa tutta la sua vita segue gli studi classici per iscriversi poi alla facoltà di giurisprudenza.

La sua carriera futura, però, come chiaro fin da piccolo, non è la strada dell’avvocatura. Paolo Bonolis lascia la facoltà di giurisprudenza in favore di quella in Scienze Politiche internazionali dove si laurea.

Fin da piccolo è affetto da balbuzia ed è la recitazione che lo porta a risolvere il suo problema. Quest’ultimo problema gli permette addirittura di entrare nel Guinness World Record, per il Grande numero di parole che riesci a pronunciare in un minuto (332).

Carriera

Paolo Bonolis esordisce sul piccolo schermo negli anni 80 con il programma 3, 2, 1… contatto! Subito dopo arriva il successo di Bim Bum Bam, programma dedicato ai più piccoli, di cui sarà il volto del pomeriggio e della merenda per diversi anni insieme a Debora, Carlotta, Roberto e al pupazzo Uan.

Nel 1996 Mediaset gli affida un programma pre telegiornale che riscuote un successo di pubblico e di divertimento davvero grandissimo: Tira e Molla. La sua carriera è costituita di tanti grandi successi, Bonolis infatti, ha condotto più di 40 programmi televisivi come ad esempio: Domenica In Scherzi a parte il senso della vita e perfino il Festival di Sanremo.

Da qualche anno è il conduttore fisso insieme a Luca Laurenti, amico e collega inseparabile, di Avanti un altro, Avanti un altro anche di sera, Ciao Darwin.

Vita privata

Dal 2002 Paolo Bonolis è sposato con Sonia bruganelli, imprenditrice di 47 anni, anch’essa nata a Roma. Sonia bruganelli è nota per aver partecipato come opinionista al Grande Fratello vip 6 condotto da Alfonso Signorini.

Tuttavia, la donna, è celebre per avere aperto un agenzia di casting per lo spettacolo dal vivo che si chiama Sdl.

Paolo Bonolis e Sonia bruganelli hanno tre figli: Adele Davide e Silvia. Quest’ultima nata con gravi problemi cardiaci e disabilità motoria. Il conduttore in passato è stato già sposato con Diane Zoeller e hanno avuto due figli Martina e Stefano, quest’ultimo, esattamente come papà Paolo, è un grandissimo tifoso dell’Inter.

Quanto guadagna Paolo Bonolis

Stando ad un articolo del 2020, del The Italian Times, Paolo Bonolis Sembrerebbe essere, uno dei conduttori, se non il conduttore, più pagato di Mediaset, rispetto agli stipendi conduttori televisivi dell’impero televisivo italiano.

Parliamo di una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno hai 10 milioni di euro l’anno. A questa cifra va aggiunto il guadagno che riceve per programmi di successo come Ciao Darwin. OVVIAMENTE, sono voci di corridoio, mai confermate dal conduttore

