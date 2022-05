Carlo Pinsoglio è un calciatore (precisamente portiere) nato il 16 Marzo del 1990 a Moncalie, sotto il segno zodiacale dei Pesci. E’ alto 1.90m, pesa 72kg e ha occhi marroni e capelli castano scuro. La sua pelle è inoltre caratterizzata da diversi tatuaggi. Da un po’ di tempo a questa parte è un portiere e al momento si trova a lavorare nella Juve prendendo il terzo ruolo. Non sappiamo molto della sua vita, ma siamo a conoscenza della sua relazione pubblica con Giulia Ortaggi. Scopriamo insieme la sua carriera e a quanto ammonta il suo stipendio.

La carriera

Pinsoglio iniziò la sua carriera nel 1999 entrando a far parte della squadra dei pulcini della Juventus. Rimane nella sezione giovanissimi per molti anni, in modo da crescere e accumulare la giusta esperienza. Riesce ad entrare nella vera e propria squadra bianco-nera solo durante il campionato 2009-2010, all’età di 20 anni, ricoprendo il ruolo di riserva di Antonio Chimenti, in panchina. Nella stagione 2010-2011 viene ceduto al Viareggio e nell’estate 2011 viene noleggiato dal Pescara. Per il campionato 2011-2012 viene trasferito al Pescara. Poco dopo, diventa il portiere titolare del Modena. Nel 2015 viene nominato nella Top 15 dei portieri della Serie B, sviluppata dalla Lega. Sempre nello stesso anno, passa al Livorno, rimanendo in Serie B. Intorno al 2016 sembrano esserci possibilità di giocare nuovamente nella Juventus, ma questa volte viene acquistato dal Latina, andando a giocare in serie C. Nel 2017 riesce finalmente a rientrare nella Juventus con il ruolo di terzo portiere, dopo Gianluigi Buffon e Wojciech Szczęsny. Ancora oggi, nel 2022 si trova nella squadra del suo cuore grazie a quattro contratti consecutivi firmati.

Il giocatore entrò in campo tanti anni fa, giocando in squadre appartenenti a più sezioni, dai pulcini ai giovanissimi, dagli under 21 alle squadre vere e proprie. Nella sua carriera, ha vinto diverse coppe, vediamole qui:

Una Supercoppa Primavera nel 2017 con la Juventus;

nel 2017 con la Juventus; Due tornei di Viareggio nel 2009 e nel 2010 insieme alla Juventus;

nel 2009 e nel 2010 insieme alla Juventus; Tre scudetti nel campionato 2017-2018, in quello 2018-2019 e in quello 2029-2020, giocando per la Juventus.

nel campionato 2017-2018, in quello 2018-2019 e in quello 2029-2020, giocando per la Juventus. Due supercoppe italiane nel 2018 e nel 2020 per la Juventus;

nel 2018 e nel 2020 per la Juventus; Due coppa Italia nell’anno 2017-2018 e nell’anno 2020-2021, sempre nella Juventus.

La squadra del giocatore sembra disponibile per la ricerca di nuove stelle del calcio, per questo nasce il Pinzolo Juventus. Il Pinzolo Juventus è il luogo in cui avverranno tutti i campi estivi della scuola, le iscrizioni sono già aperte…fai in fretta!

Stipendio

L’ultimo contratto di Carlo Pinsoglio è stato firmato il 30 giugno del 2021 e ha scadenza il 30 giugno 2023, di conseguenza solo in quella data sapremo la sorte del giocatore. Oggi, il giocatore ha acquisito un valore di 400mila euro, cifra molto simile a quella che ritira. Il terzo portiere della Juve infatti ritira uno stipendio annuale di 300 mila euro netti (circa 555 mila euro lordi). In ogni caso, la sua situazione economica del terzo portiere Juve è perfettamente stabile: il suo patrimonio ammonta a circa un milione di euro.

Contatti

Il giocatore è attivo su tutti i sociali, ecco qui i profili:

Carlo Pinsoglio Twitter: carlo pinsoglio (@CarloPinsoglio) / Twitter

Carlo Pinsoglio Facebook: (1) Carlo Pinsoglio | Facebook

Carlo Pinsoglio Instagram: Carlo Pinsoglio (@carlopinsoglio) • Foto e video di Instagram