Quanto guadagna Roberto Bolle? Al mese, all’anno, oggi

Chi è appassionato di danza, sa che intraprendere questa professione può comportare una vita di sacrifici. Tuttavia come dimostrano i dati concernenti i più importanti etoile del danza, le rinunce sono ripagate da incassi da capogiro. Il nome nostrano più famoso di sempre nel settore dei balletti è quello di Roberto Bolle, piemontese di origine classe 1975. Dal momento che lo vediamo ovunque, la domanda su quanto guadagna Roberto Bolle viene spontanea un po’ a tutti. E i dubbi che hai oggi te li dissipiamo noi.

Quanti anni ha Roberto Bolle primo ballerino e quanto guadagna ogni mese

Le cifre da capogiro che stiamo per vedere sul guadagno di Roberto Bolle sono giustificate dalla sua immensa bravura e dalla sua dedizione per la danza. Il piemontese, oggi 47 anni, inizia a muovere i primi passi “in pista” all’età di sette anni in una scuola di Casale Monferrato. La sua bravura si percepisce praticamente subito tanto che viene ammesso nella scuola teatrale della Scala di Milano. Aveva solo 15 anni quando viene chiamato per esibirsi nel ruolo di Tadzio (opera Morte a Venezia) ma la sua giovane età non gli permette d’essere ingaggiato.

È stato il ruolo avuto nel 1996 in Romeo e Giulietta a consentirgli di Guadagnarsi il ruolo di primo ballerino della Scala, ed è così che inizia la sua conquista economica. Dopo aver avuto parti da protagonista in numerosissime opere teatrali, oggi a gran voce si può dire che guadagna intorno ai 30 mila dollari al mese.

Bolle ballerino, stipendio all’anno

Il patrimonio netto di Bolle complessivo si aggira intorno ai 5 milioni di dollari l’anno. Oltre infatti a prendere piu di 800 mila dollari l’anno per le sue esibizioni, ci sono altri numerosi incassi che il ballerino riceve tra ospitate, pubblicità, sponsor e quant’altro. Sicuramente più che giustificato il suo Patrimonio, dal momento che la stoffa della danza certamente non gli manca.

Il cosiddetto “Bolle della danza” è ambito da numerosi teatri. C’è inoltre da dire che oltre ad essere bravo, ha un’eleganza senza eguali, il che gli permette di essere ampiamente ricercato in Italia e nel mondo, anche per altri ruoli non legati al mondo della danza. Di recente si è calato i fatti nella parte di presentatore riuscendo a riscuotere un enorme successo con il pubblico (senza contare l’incasso che ha potuto portare a casa per aver condotto egregiamente un programma sulla rete nazionale).

Stipendio Roberto Bolle ogni giorno

Va da sé che se il patrimonio annuale del ballerino supera i 5 milioni di dollari, il sul cachet giornaliero minimo e di circa 1000 dollari. Come ballerino professionista porta a casa in un giorno, lo stipendio che un comune impiegato racimola al mese. Il bello di Roberto sta però nell’umiltà. Il suo essere così sfacciatamente ricco non lo ha cambiato dal punto di vista personale. Resta un uomo sensibile, che si dedica al prossimo, agli altri in generale, molto attento ai problemi sociali.

Basti pensare che nel 2006 è stato in missione nel Sudan, per dedicarsi ai bambini, alle scuole e agli ospedali. La situazione critica gli ha toccato talmente il cuore da aver fatto una donazione (a cinque zeri) per finanziare progetti sanitari e scolastici per i bambini sudanesi.