Quanto guadagna Tina Cipollari? Al mese, patrimonio

Tina Cipollari è uno dei personaggi-simbolo della tv dell’intrattenimento pomeridiano su canale 5: da anni è conosciuta come l’opinionista Uomini e Donne. Famosi sono i suoi abiti scenografici e le sue reazioni esasperate ai vari corteggiamenti tra dame e cavalieri del programma. La Cipollari non lesina nemmeno battute di spirito provocatorie e cattive, e leggendaria è la sua rivalità con Gemma Galgani, con la quale ha continui diverbi e discussioni. Il suo compagno di avventure è Gianni Sperti. Ma quanti anni ha Tina Cipollari?

Stipendio Tina Cipollari: e non solo, insomma, di seguito scopriremo quanto percepisce la diva del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi ed altre curiosità.

Uomini e Donne opinionisti: quanto guadagna la Cipollari

Tutto il pubblico di Uomini e Donne è affezionatissimo a Tina Cipollari, che da diversi anni siede comoda sulla poltrona d’opinionista e intrattiene il pubblico divertendolo con le sue battute e dichiarazioni pungenti e provocatorie. Proprio nella nota trasmissione di Canale 5, Tina ha conosciuto il marito Kikò Nalli ma attualmente della sua vita privata non si sa molto, dopo che ha dovuto anche superare la batosta dell’annullamento del matrimonio con Vincenzo Ferrara. Nelle ultime settimane, la donna ha dichiarato che nella sua vita ci sarebbe un uomo che si chiama Alfredo, ma ha anche ammesso di voler proteggere questa storia d’amore, e non vuole trascinare la nuova fiamma in pubblicità e chiacchiere che inevitabilmente si sviluppano intorno alla vita di un personaggio popolare. Ma quando è nata Tina Cipollari e quanti anni ha Tina Cipollari di Uomini e Donne? La donna è nata il 14 novembre 1965, ha quindi 57 anni.

Nel frattempo Tina Cipollari continua a rappresentare la punta di diamante del programma “Uomini e Donne” e fa audience quando si scontra spesso con Gemma Galgani una delle dame più quotate dello show. Tina non smette di commentare in modo sarcastico le vicende più strane ed improbabili del programma. Ma la domanda è: quanto guadagna la Cipollari per ogni presenza nella trasmissione della De Filippi? Stando a quando rivelato da alcune fonti sul web, Tina riuscirebbe ad incassare una discreta sommetta, dato che il suo compenso oscillerebbe tra i mille e i duemila euro per ogni registrazione di Uomini e Donne. La somma è vicina a quanto guadagna Gemma Galgani, che per ogni puntata, percepisce 2000 euro. E comunque queste sono le ultime stime sul guadagno della Cipollari, ma anche quest’anno non dovrebbe essere cambiato nulla sul suo trattamento economico.

Tina Cipollari Uomini e Donne 2001: non dimentichiamo che le prime apparizioni della Cipollari nel programma risalgono a vent’anni fa. La versione Tina Uomini e Donne 2001 era più showgirl.

Stipendio mensile della Cipollari. Gemma Galgani quanto guadagna

Se si vuol proprio procedere ad un rapido calcolo dello stipendio mensile della Cipollari, con le cifre sopra dette, che però non sono state confermate dalla medesima, Tina riuscirebbe a guadagnare più di 10mila euro al mese, con cinque registrazioni mensili che comprendono più puntate giornaliere ovviamente. Della stessa somma si può parlare anche per la dama Gemma Galgani.