Quanto guadagna uno speaker radiofonico? Al mese, famoso, inglese

Quello della radio è un posto molto ambito, non solo perché rappresenta un valido specchietto per le allodole ma anche perché incuriosisce e stimola. Tutto vero sicuramente ma quanto guadagna uno speaker radiofonico? Lo vediamo insieme quanto si porta a casa per lavorare in radio.

Quanto guadagna uno speaker radiofonico al mese?

Senza molti giri di parole, andiamo dritto al sodo: lo stipendio medio di uno speaker radio oscilla intorno ai 1300 euro netti al mese, quasi 24 mila euro netti l’anno. Rispetto ad altri stati, la paga di un deejay in Italia è più bassa di oltre il 20%, così come è più bassa del 16% rispetto ad altri lavori italiani. Uno speaker che ha zero esperienza, per farsi le ossa non porta a casa nemmeno 900 euro netti al mese.

Stipendio speaker radiofonico famoso

Per fortuna la fama e l’esperienza migliorano in modo notevole le paghe che si incassano. Un radio speaker famoso prende anche 2500 euro netti al mese. Ovviamente se lavora in una radio nazionale e se con le sue competenza ha potuto conquistare una certa reputazione nel settore. In una radio locale infatti, più contenuta e piccina, uno speaker famoso guadagna meno di 2000 euro netti al mese (diciamo tra i 1500 e i 2000 euro netti al mese).

I liberi professionisti poi, hanno un guadagno notevolmente diverso, che cambia in base agli ingaggi, alle collaborazioni, al programma in cui lavorano e alla fascia oraria. Secondo alcuni dati statistici, un deejay freelance porta a casa tra i 500 e i 3 mila euro lordi al mese in caso di radio locale, mentre si superano i 40 mila euro lordi l’anno in caso di radio nazionale. Ovviamente è opportuno mettere in evidenza che parliamo di stime, non di dati certi. Per un libero professionista è più complicato stabilire la certezza dei propri incassi, perché il mercato cambia di continuo portata.

Il guadagno in web radio di un dj radiofonico

Un po’ come per il guadagno da freelance, anche per le web radio è complicato quantificare lo stipendio. Le radio online stanno emergendo solo di recente, l’impegno dei professionisti sta decollano da poco e non ci sono stime o dati validi attualmente in circolo sul web. Per la maggior parte dei casi, ad occuparsi dei programmi radio su internet sono giovani speaker pronti a fare esperienza, o a pochissimi spiccioli o addirittura gratuitamente. Lo possiamo definire come un passaggio, una transizione, che comporta paghe basse ma che dà lo sprint iniziale per potersi lanciare nel mondo della radio.

Stipendio speaker radiofonico inglese

Il bello del lavoro in radio è che appare oltremodo sottopagato soltanto in Italia. Da alcuni dati statistici è venuto fuori che in Inghilterra i g7adagni sono molto più considerevoli. Di centinaia di speaker radiofonici inglesi, circa 96 portano a casa oltre 150 mila sterline nette l’anno (un guadagno molto più alto di quello del primo ministro inglese). Ad ogni modo presso la BBC, nomi di un certo rilievo, come quelli di Chris Evans portano a casa uno stipendio netto l’anno che oscilla tra i 2,2 e i 2,5 milioni di sterline. Sarebbe quindi una buona, se non ottima, idea, partire per la conquista delle radio inglesi se si vuole guadagnare col botto.