Scrub viso fatto in casa, le migliori “ricette” per una pelle al top

Lo scrub viso fatto in casa è un detergente granuloso che elimina le cellule morte e contribuisce a levigare la nostra pelle, quindi è importante capire come fare uno scrub in casa e seguire i migliori consigli per la salute epidermica.

Scrub viso fatto in casa

Lo scrub viso fai da te, come del resto lo scrub corpo fai da te, è un rimedio naturale, ma è utile avere qualche dritta per procedere nel modo migliore. Non tutte le pelli sono uguali e magari uno scrub viso fatto in casa pelle grassa ha bisogno di qualche consiglio più specifico.

Lo scrub naturale viso può avere varie soluzioni per pelle secca, mista oppure decisamente grassa. Dato che lo scrub fatto in casa è un composto con micro-granuli, può aiutare l’eliminazione di punti neri e comunque idratare, mentre si massaggia con movimenti delicati e circolari, per ottenere il massimo effetto.

Scrub viso fatti in casa e scrubs viso pelle grassa

Gli scrub, sono facili da preparare e costano poco ma sarà meglio partire da uno scrub viso pelle grassa che crea di solito più problemi e ha numerose impurità da rimuovere. Si può cominciare schiacciando mezza banana per ridurla a livello di polpa e unire un cucchiaino abbondante di zucchero di canna. Si mescola ottenendo una crema omogenea e poi si applica sul viso.

Di grande utilità può essere anche lo scrub miele e zucchero che prevede anche lo scrub viso bicarbonato, mescolando 1 cucchiaio per ciascuno. Quindi si applica il composto, che deve comunque essere granuloso, e poi si risciacqua dopo qualche minuto con acqua tiepida.

Scrub viso fatti in casa pelle secca

La pelle secca è più fragile di quella grassa e si irrita con facilità, quindi spazio a scrub per il viso che fanno pulizia profonda della pelle, idratandola. Tra gli ingredienti fa la parte del leone l’olio di oliva. Ne bastano 2 cucchiai da mescolare con 1 di miele e 3 di zucchero di canna. Si mescola il composto granuloso, si applica e poi si risciacqua.

Scrub fai da te viso pelle mista

La pelle mista ha problemi di unto, ma è anche fragile, e presenta un mix di problemi che richiedono 1 cucchiaio di Aloe Vera in polpa, mescolato con 3 di miele, altrettanti di zucchero di canna, con una spruzzata di albume d’uovo e di limone, per uno scrub naturale su misura. Per creare infine le migliori tovaglie pulizia viso fai una visita anche su spazio cucito.

Scrub corpo fatto in casa e peeling fai da te

Come per lo scrub fai da te viso, anche gli scrubs per il corpo richiedono qualche consiglio. Di certo gli ingredienti per uno scrub corpo naturale non mancano e si spazia dal kiwi, al cacao e bucce d’arancia, fino all’olio di mandorle dolci, fondi di caffè, cannella e limone. Ne basta 1 cucchiaio ciascuno.

Anche in questo caso, lo scrub deve esfoliare la pelle da ogni impurità. L’olio di mandorle dolci, ad esempio, si unisce bene al miele liquido e allo zucchero di canna. Cannella e limone vanno invece d’accordo con sale fino, oli essenziali di arancio e olio di avocado.

Il kiwi si mescola con sale grosso, succo di limone e olio extravergine di oliva. Il cacao in polvere privilegia invece la mescolanza con zucchero di canna, fondi di caffè, olio di mandorle dolci e una spruzzata tonificante di caffè freddo.