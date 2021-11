Serenase, a cosa serve? Principio attivo, effetti collaterali, dopo quanto fa effetto, opinioni

Serenase è un farmaco appartenente alla famiglia degli antipsicotici e ha come principio attivo l’aloperidolo. Scopriamo Serenase indicazioni, effetti collaterali e opinioni.

Serenase principio attivo

Il principio attivo del Serenase prende il nome di aloperidolo,derivato del butirrofenone e quindi con attività antipsicotiche e inibitrici della dopamina. L’aloperidolo è stato scoperto nel 1958 da un medico belga, Paul Janssen, durante alcune ricerche sugli antidolorifici. Il medico si accorse che il farmaco apportava maggiori benefici di altri nel trattamento delle psicosi.

Serenase cosa serve

Serenase gocce viene utilizzato in tutti quei pazienti che presentano sintomi come conseguenza di:

Schizofrenia acuta e cronica

Stati maniacali nel disturbo bipolare

Sindromi gravi paranoici

Manie ossessive

Sindrome di Korsakoff

Disturbi antisociali

Sindrome di Tourette

Balbuzie

Tic involontari

Alcune forme di Morbo di Parkinson

In chirurgia Serenase viene utilizzato per contrastare il vomito o potenziare l’effetto di farmaci analgesici contro il dolore in seguito agli interventi.

Serenase controindicazioni

Il Serenase non va prescritto a donne in stato di gravidanza o in fase di allattamento. E’ controindicato anche per:

Malati di depressione senza agitazione

Alcolisti in determinati stadi della dipendenza

Coloro che soffrono di sclerosi a placche

Pazienti epilettici o che hanno crisi convulsive

Cardiopatici che soffrono di aritmie o hanno subìto un infarto del miocardio

Serenase effetti collaterali

Come tutti gli altri farmaci, anche Serenase effetti indesiderati sono diversi, alcuni dei quali sono comuni, altri invece più rari. Per quanto riguarda Serenase gocce effetti collaterali si distinguono:

Ipertonia muscolare

Tremori

Vertigini

Ipotensione

Costipazione

Secchezza delle fauci

Sindrome Neurolettica Maligna, con forte disidratazione e ipertermia

Quando si manifestano questi effetti collaterali Serenase è necessario ricorrere alla terapia intensiva all’interno di strutture ospedaliere.

Serenase posologia

Come si legge nel Serenase bugiardino, il farmaco può essere assunto sotto forma di compresse, gocce per uso orale, o soluzione iniettabile in via intramuscolare. Per quanto riguarda compresse e Serenase gocce posologia bisogna specificare che solo il medico specialista può stabilire quanto medicinale il paziente deve assumere e per quanto tempo. Ad ogni modo, si possono dare delle indicazioni, infatti è possibile affermare che nel caso di Serenase gocce dosaggio è il seguente:

Episodi acuti di schizofrenia, paranoia, sindrome di Korsakoff, paranoia acuta – 5 mg per uso intramuscolare da ripetere ogni ora e comunque fino ad un massimo di 20 mg/die.

Fase cronica di schizofrenia, alcoolismo, disturbi della personalità – da 1-3 mg tre volte al giorno compresse o gocce Serenase, in base alla risposta individuale. La dose massima giornaliera non deve superare i 20 mg.

Serenase Alzheimer

Anche nella somministrazione di Serenase anziani la posologia va sempre stabilita con cura e caso per caso dal medico specialista. In caso di anziani con demenza o malati di Alzheimer bisogna usare molta cautela nella somministrazione del farmaco, in quanto la situazione potrebbe peggiorare o addirittura portare alla morte. Ampi studi hanno infatti riscontrato un lieve aumento della mortalità nei malati di demenza, così come nei malati di Morbo di Parkinson.