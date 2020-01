Smog in Italia, è guerra all’inquinamento

Allarme in Italia

Troppi giorni di sole, poche piogge: l’inquinamento torna ad essere emergenza in Italia, specie a Milano e Roma, dove sono stati indetti provvedimenti per cercare di abbassare il livello di PM10 nell’aria.

Milano, emergenza smog

Anche a Milano e Brianza l’emergenza PM10 oltre le linee, a causa di molti giorni assolati e dell’assenza di piogge, si fa sentire. Sono scattati di conseguenza i procedimenti a livello 1 per bloccare l’inquinamento dell’aria, in provincia di Monza Brianza e Cremona. Attivo quindi il ‘Protocollo regionale sulla qualità dell’aria ‘. Le limitazioni sono presenti a Milano, Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto S. Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Cormano.

A Roma blocco totale diesel

A Roma, nella guerra contro l’inquinamento, continua la politica (controversa) del blocco totale alle auto diesel, persino alle Euro6, le più nuove.

“Considerato il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di perdurante criticità per i prossimi giorni, è stata disposta per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio la limitazione alla circolazione veicolare privata nella Z.T.L. “Fascia Verde” si legge nell’ordinanza del sindaco Raggi.

Ma non sono mancate le proteste, ed in particolare il Codacons accusa che questa misura rischia di bloccare completamente la città. Come alternativa, il Codacons chiede che i mezzi pubblici di Roma siano resi gratuiti almeno per le giornate di blocco, mercoledì e giovedì.

