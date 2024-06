Stefano De Martino Cambia Casa: ecco quella nuova

Il noto conduttore italiano e ballerino, Stefano De Martino, è sicuramente tra i personaggi della televisione più in voga del momento. Bello, simpatico e in grado di condurre programmi in solitaria, Stefano ha creato intorno a sé molto gossip e l’interesse del grande pubblico. Quanto questo succede si sa che le persone vogliono sapere più o meno tutto quello che accade al vip di turno, e in questo caso si tratta del cambio di casa di Stefano che si muoverà e cambierà abitazione sempre a Milano.

Stefano De Martino Cambia Casa: quali sono le ragioni

I giornali hanno paparazzato il noto conduttore intento a fare un piccolo trasloco insieme al figlio, dunque spostamenti piccoli di pacchi. In questo frangente si è intuito che Stefano De Martino sta lasciando la casa da single per muoversi verso in un’altra abitazione vicina ma sempre a Milano.

Stefano de Martino Cambia Casa, ma resta a Milano

Stefano De Martino ha recentemente firmato un contratto con la RAI che lo lega all’azienda per ancora diversi anni. Questo aveva fatto ipotizzare che il trasferimento fosse pensato per muoversi a Roma, più vicino dunque agli studi televisivi e al lavoro, ma così non accadrà.

De Martino ha infatti detto di preferire rimanere a Milano, forse più vicino a quei posti e alle persone con cui ha creato una vita nella città Lombarda in questi anni. Per questo motivo il suo lavoro si continuerà a svolgere in trasferta, spostandosi quando serve a Roma e tornando poi a casa a Milano. Non è previsto per ora dunque alcun investimento in un’abitazione romana per sé, mentre rimarrà in affitto a Milano.

Intanto che cerca di capire cosa fare con la sua casa, Stefano è chiacchierato anche per il suo futuro. Il nuovo contratto con RAI per altri 4 anni, gli aprono porte importanti, tra tutte quelle di Affari Tuoi, programma che, dopo la partenza di Amadeus, cerca una nuova guida.