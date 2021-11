Tecniche di rilassamento per dormire, le migliori per un riposo ottimale, ecco quali sono

Quanto è importante dormire, e come dormire, lo sappiamo tutti. Un buon riposo aiuta a migliorare la qualità della vita e a ridurre stati di ansia e stress. Ma il problema a questo punto è come prendere sonno? Esistono delle tecniche per addormentarsi che aiutano a contrastare gli stati di stress e agitazione e a conciliare il sonno e la fase di addormentamento.

Metodo per dormire, come rilassarsi

Quante volte abbiamo detto: “Non riesco a dormire cosa posso fare?” Non riuscire a dormire è molto più comune di quanto si creda. Così come rilassarsi prima di dormire o come addormentarsi in fretta, non è sempre facile.

Le tecniche di rilassamento sono utili per conciliare la fase del sonno e per raggiungere il perfetto stato di rilassamento fisico e mentale. Inoltre sono importanti per ridurre le tensioni fisiche e i pensieri emotivi che posso influenzare negativamente il riposo. Come addormentarsi velocemente? Alcuni hanno proprio “paura di dormire”. Altri hanno difficoltà a prendere sonno durante la notte. É bene ricordare che i metodi per rilassarsi spesso non bastano, ma devono essere integrate da diverse strategie terapeutiche per le quali è necessario l’intervento del medico o dello specialista. Nonostante gli studi scientifici dimostrino l’efficacia di queste tecniche, i risultati variano da persona a persona.

Come addormentarsi, le tecniche di rilassamento

Come rilassare la mente e come farsi venire sonno? Una delle tecniche per addormentarsi, nonchè uno dei più rinomati metodi per dormire, è quella del controllo della respirazione, efficace per ridurre i momenti di stress. Ci sono diversi tipi: quella diaframmatica, ovvero indurre una forma di respirazione molto profonda e lenta e quella con la meditazione. In merito alla prima, efficace per risolvere il problema di “come riuscire a dormire”, eseguendola correttamente e integrandola con esercizi mirati, aiuta ad ottenere un effetto rilassante, a prevenire l’insonnia e ad addormentarsi subito. La seconda è coniugata alla meditazione, che aiuta a raggiungere uno stato di benessere. Nelle tecniche di meditazione è fondamentale il controllo del respiro e la concentrazione. Il metodo arriva dai paesi orientali e dalla filosofia buddhista, il cui scopo è quello di raggiungere la piena consapevolezza di sé. Un’altra tecnica è quella del rilassamento muscolare progressivo, che aiuta a distendere e sciogliere muscoli. Tale tecnica si basa sul presupposto che le tensioni muscolari sono il risultato di stati ansiosi e che il loro scioglimento possa favorire il rilassamento e l’addormentarsi velocemente. Un altro tra i metodi per addormentarsi è il training autogeno, utilizzato per contrastare l’insonnia e favorire il riposo. Si basa sulla cosiddetta concentrazione passiva delle percezioni corporee. Ci sono anche le tecniche di training con immagini, che portano l’individuo a concentrarsi su una situazione o immagini rilassanti per gli occhi nelle quali deve immergersi completamente, concentrandosi solo su di esse. Il tipo di immagine o scena rievocata dipende, ovviamente, dalla persona. Quindi è del tutto soggettiva. Infine, l’ultima tecnica, è quella dei massaggi tipicamente orientali: massaggio ayurvedico, massaggio shiatsu, massaggio Tui Na, massaggio reiki, massaggio svedese e massaggio olistico.

Tecniche per dormire, metodo 4 7 8

Una delle tecniche più efficace per riuscire ad addormentarsi è quella del metodo 4-7-8, che aumenta la quantità di ossigeno nel sangue e rallenta il battito cardiaco. Ecco come funziona: