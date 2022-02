The fallout quando esce in Italia? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

La pellicola, dal titolo The Fallout, che ha rapito le anime di milioni di persone negli Stati Uniti d’America, arriverà presto in Italia.

Sebbene non sia ancora giunta la data ufficiale d’uscita nel bel Paese, sappiamo già che ci ritroveremo dinanzi a un capolavoro. La maggior parte dei critici si è, difatti, espressa positivamente riguardo all’opera cinematografica.

Il film ha ricevuto valutazioni e punteggi altissimi sulle pagine web più celebri, che si occupano di recensioni. Inoltre, la stessa pellicola ha goduto di ampio consenso fra una gran parte di fetta di pubblico.

Anticipazioni e cast

La trama si fonda sullo sviluppo psicologico di una ragazza che frequenta la scuola superiore, trattasi quindi di un’adolescente alle prese con le prime problematiche della vita. In particolare, la protagonista, Vada, fa fronte all’emotività derivatale da un tragico avvenimento che ha avuto luogo fra le mura della sua scuola.

Dal punto in cui subentra il dramma, nulla rimane come prima. La ragazzina è quindi portata a modificare la maggior parte degli elementi che compongono il suo mondo: dal rapporto con adulti e coetanei alla sua visione personale del mondo.

Il regista di questo gioiellino cinematografico è Megan Park.

Fra gli interpreti che vestiranno i panni dei personaggi del film drammatico, dalla durata di un’ora e mezza (92 minuti circa), ritroviamo Jenna Ortega, Maddie Ziegler e Niles Fitch. A questi ultimi nomi e cognomi, si accompagneranno moltissimi altri nominativi quali John Ortiz e Julie Bowen.

Il trailer ufficiale di questo film, made in Usa nell’anno 2021, è già disponibile online.

Opinioni e recensioni sulla bellissima pellicola The Fallout

Ad aver colpito pubblico e critici non è solo la maestosa interpretazione di un’attrice come Jenny Ortez, già vincitrice di diversi riconoscimenti al festival South by Southwest della precedente annata, ma anche la costruzione della storia, che regge il film.

Sebbene, infatti, il film riprenda il leitmotif della sparatoria a scuola, tratta in maniera nuova e brillante la tematica. Non è solo una stella nascente della recitazione a dare senso ad una pellicola così ben riuscita, ma anche e soprattutto la competenza di chi ha tessuto le fila di un’opera così coinvolgente.

Gli amanti del cinema si sono così prodigati in lodi, destinate alla direzione artistica del film The fallout.

La videocamera non riprende mai la sanguinosa scena, accaduta all’interno dell’istituto scolastico, ma si limita a riprendere quello che succede in un rifugio temporaneo: un piccolo bagno. Un luogo stretto in cui due ragazze si trovano faccia a faccia, con in sottofondo una serie di numerosi spari e terribili urla.

Vittima mentale ma non fisica della tragedia è proprio Vada che, da quegli attimi in poi, non sembrerà più vivere come un tempo. Non avrà più voglia di recarsi a scuola, né tantomeno di parlare coi suoi abituali conversatori, concedendo la sua parola ad altri.

La guarigione dal trauma è volutamente lenta, la ragazza non riesce a elaborare le sue condizioni mentali e rifiuta di conoscere realmente le emozioni che adesso prova. Di qui la bravura espressiva dell’attrice, che si cala perfettamente nei panni dell’adolescente brutalmente sconvolta.