Tisane drenanti, funzionano? Prezzi, quante volte al giorno, le migliori

Il cibo, l’esercizio fisico e uno stile di vita sano aiutano a combattere la ritenzione idrica e anche le tisane possono essere un grande alleato nel processo. Perché non agire in anticipo e prepararsi per la spiaggia in anticipo? Anche se non puoi percepire i suoi effetti giorno per giorno, la ritenzione idrica gioca un ruolo nella tua condizione fisica quotidiana. Inoltre, è vista come una delle cause della “buccia d’arancia“, un inestetismo di cui molte donne sono diffidenti.

Le tisane possono aiutare gli individui che soffrono di ritenzione idrica perché aiutano ad espellere i liquidi e le scorie dal corpo. Possono portare alla diminuzione del gonfiore dello stomaco, dei glutei e delle gambe.

Quali sono le migliori tisane drenanti?

Una dieta a basso contenuto di sodio con molta vitamina C migliora la ritenzione idrica e protegge i capillari. Può avere tisane a base di asparagi, betulla, ciliegia, equiseto, erba di Bermuda, ortica e dente di leone. Sono comuni come diuretici naturali e hanno anche flavonoidi e vitamina C. La vitamina C, conosciuta anche come acido ascorbico o acido L-ascorbico, è comunque comune negli alimenti e usata da alcuni come integratore alimentare.

Le tisane sono fatte attraverso un processo che utilizza radici, foglie, semi e parti di fiori che si trovano in erboristeria. L’effetto drenante può avere un effetto diuretico. L’acqua e gli estratti trattati per preparare le tisane stimolano la diuresi o l’espulsione dell’urina e di alcuni rifiuti con essa.

Quali sono le migliori tisane per la diuresi?

L’equiseto, la betulla, la gramigna, l’anice e l’ortica possono stimolare la diuresi. Ottimi diuretici sono anche l’ortosiphon o il tè di Java, così come l’ambrosia, il carciofo e la bardana con le loro proprietà antinfiammatorie.

1) Tisana ai frutti rossi

Dalle elevate proprietà antiossidanti, la prima tisana che offriamo è a base di frutti rossi, che tra i tanti benefici ci aiuta a migliorare la circolazione sanguigna e l’invecchiamento cellulare. Infatti, i frutti rossi sono perfetti alimenti anti-invecchiamento! Abbiamo scelto di combinarli insieme per creare una tisana digestiva e rilassante. Se vuoi saperne di più leggi la ricetta.

2) Tisana Matcha

Prezioso e dal colore verde intenso il secondo che vi suggeriamo è una delle bevande più in voga del momento, il tè matcha. Proveniente dalle tradizioni giapponesi, è un infuso da consumare con calma, prendendosi il giusto tempo per una vera pausa di benessere. Questo tè è ricco di antiossidanti, vitamine del gruppo B e C, polifenoli e contiene caffeina.

3) Infuso di limone e zenzero

L’ultima che vi consigliamo è una bevanda depurativa molto semplice da preparare e anche molto apprezzata: stiamo parlando dell’infuso di zenzero e limone. Il suo sapore gradevole si unisce ai numerosi benefici antinfiammatori, drenanti e depurativi dell’organismo e lo rende la scelta ottimale per chi vuole rimanere in forma. L’azione combinata di zenzero e limone infatti aiuta ad attivare il metabolismo, permettendoci di bruciare più grassi e calorie. Se volete addolcirlo vi consigliamo di farlo con un cucchiaino di miele, lo renderà ancora più buono.

Quando e in che quantità assumerle: prezzi

Il prezzo delle tisane drenanti va dai 2-3 euro in su. Può raggiungere anche i 30-50 euro.Sono naturalmente prive di caffeina, quindi si possono bere tranquillamente da 6 a 8 tazze al giorno senza doversi preoccupare dei potenziali effetti collaterali della caffeina.