Valentina Persia, chi è? Origini, marito, figli, malattia

Valentina Persia è una nota attrice comica italiana, molto conosciuta al grande pubblico per la sua simpatia e per le sue battute ironiche ed intelligenti. L’ attrice è entrata nelle case degli italiani con la simpatia che la contraddistingue, diventando molto presto un volto noto nel mondo dello spettacolo. Ultimamente è una delle concorrenti più affermate nello show televisivo di “tale e quale”, edizione 2022. In queste performance televisive, Persia ha messo in evidenza le sue grandi doti istrioniche. Le sua interpretazioni di altri personaggi famosi, tipiche della trasmissione, sono quelle che più fanno breccia nelle attenzioni del grande pubblico. La donna interpreta questi ruoli con estrema naturalezza, donando alle sue prove attoriali quel pizzico di veridicità che la fa assomigliare in maniera clamorosa ai personaggi imitati. Tuttavia, dietro il suo sorriso così contagioso e solare, l’ attrice nasconde un dramma che non dimenticherà per il resto della sua vita e che ha deciso di condividere con i suoi fan.

La malattia e la paura di fallire

Valentina Persia è diventata mamma di 2 gemelli nel 2015. Un momento di estrema gioia a cui sono seguiti avvenimenti drammatici che hanno cambiato la vita della protagonista. Il suo amato compagno, Salvo, da quel momento ha dovuto combattere una grave malattia e, dopo 4 anni di lotta, ha lasciato la moglie con i due figli da badare. Per sua stessa ammissione, quei giorni di lutto sono stati i più terribili mai affrontati. Per uscire dal lungo tunnel della depressione, la nota comica si è affidata a medici e specialisti qualificati per aiutarla a superare il difficile momento. Oggi, Valentina Persia è una mamma che deve essere un punto di riferimento per i propri figli: ruolo che svolge con estrema diligenza, con il dramma nel cuore di aver perso il compagno di una vita che le ha insegnato cosa fosse l ‘amore all’ interno di una coppia così consolidata come la loro.

Biografia

Valentina Persia nasce a Roma, il 1 ottobre del 1971. Comica e cabarettista con uno spiccato senso dell’ ironia, la ragazza si fa notare sin da subito per le sue parodie e per i suoi giudizi taglienti, il tutto condito da un senso dell’ humour davvero notevole. Dal 2015 è madre di 2 figli, Carlotta e Lorenzo, ed è molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram, @persiav., è uno dei più attivi e la ragazza comunica con i suoi fan, circa un milione di folllowers, in questo modo. Gli anni della malattia del marito sono stati raccontati attraverso questo profilo social e l’ attrice ha deciso di non cambiarlo mai più in ricordo del compagno scomparso. Nel mondo dello spettacolo, è una grande amica dell’ attore siciliano Leo Gullotta, con il quale si è resa protagonista di sketch molto divertenti che hanno generato grande ilarità negli spettatori. La vicinanza dell’ artista siciliano è stata determinante per superare la tragedia della scomparsa di Salvo, deceduto dopo un lungo calvario.

Vita privata

Per quanto riguarda le sue attuali frequentazioni, vi è il massimo riserbo. Valentina Persia infatti, anche se molto attiva su Instagram, si guarda bene dal mettere le foto dei suoi figli, per timore degli attacchi degli haters. Anche in campo affettivo si sa ben poco dell’ artista, il tutto coperto da una strenua difesa della privacy.