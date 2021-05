Vanessa Spoto: chi è la scelta di Massimiliano Uomini e Donne

Vanessa Spoto è una ragazza di 19 anni, di origine toscana, che è scesa dalla scalinata del programma tv Uomini e Donne per corteggiare il tronista Massimiliano Mollicone. Vanessa ha sempre dichiarato di essere alla ricerca del vero amore e potrebbe averlo trovato proprio nel giovane Massimiliano che il 19 maggio, davanti a tutta Italia, ha scelto di lasciare il programma insieme a lei.

Chi è Vanessa Spoto

Nome: Vanessa

Cognome: Spoto

Anno di nascita: 2002

Età: 19 anni

Professione: impiegata

Luogo di nascita: Prato

Profilo Instagram ufficiale: @vanessaspoto

Biografia

Vanessa Spoto, classe 2002, è nata a Prato e attualmente vive a Montemurlo, insieme alla sua famiglia. Molto riservata, Vanessa ha raccontato di aver frequentato l’Istituto alberghiero, ma di non aver mai conseguita il diploma a causa del suo ex fidanzato. Non è scesa in dettagli ma sembrerebbe proprio che la loro non fosse una relazione sana e che questo ragazzo, più grande di lei, non avesse comportamenti rispettosi nei suoi riguardi. Tra i suoi progetti futuri c’è sicuramente quello di voler terminare gli studi. Molto appassionata di moda, non ha mai nascosto che le piacerebbe partecipare a Miss Italia. Vanessa è molto legata a sua mamma e a sua sorella maggiore, che l’ha resa zia di due splendidi bambini. Nel 2021, Vanessa partecipa a Uomini e Donne per cercare l’amore e sceglie di corteggiare Massimiliano. I due usciranno insieme dal programma.

Carriera

Vanessa non si è mai sbilanciata troppo sulla sua vita lavorativa. Oltre a una grande passione per il mondo della moda e per i concorsi di bellezza, sembrerebbe che attualmente stia lavorando in un’azienda di filato della sua città.

Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone

Vanessa e Massimiliano si sono conosciuti durante il programma Uomini e Donne. Da subito la loro affinità è stata palese, tanto da essersi scambiati anche teneri baci durante le loro esterne. Vanessa, già durante il percorso, aveva dichiarato di provare un forte sentimento verso il bel tronista, che, a quanto pare, è stato ricambiato. I due, il 19 maggio, hanno lasciato insieme il programma e adesso vivono la loro relazione lontano dai riflettori.