Weekend ottobre, mete e offerte: in Italia e all’Estero

Non è di solito un mese consacrato alle ferie. Fare le vacanze a ottobre può regalare, però, inaspettati profumi d’estate a prezzi che nemmeno il più fortunato può riuscire a spuntare nella finestra estiva.

Vacanze ottobre: dove andare in spiaggia

Dove andare in vacanza a ottobre se non voglio rinunciare al mare? Le ferie a estate passata hanno l’incomodo di un meteo instabile, ma tale inconviente può essere bypassato se si sceglie un posto versatile. L’ideale dunque è optare per una città di arte non lontano dal mare, se magari volete concedervi un ultimo tuffo. Questa breve guida vi fornirà indicazioni utili su dove andare a ottobre in vacanza anche soltanto per 48 ore.

Scegliere una località di mare a ottobre può regalarvi soddisfazioni a patto di orientarvi su luoghi dove le temperature sono alte anche fuori stagione. Se non avete molto tempo a disposizione, in Italia c’è un’unica regione dove trascorrere sulla spiaggia le vacanze ad ottobre: la Sicilia. Il consiglio, considerando che siamo comunque in autunno, è di abbinare l’idea del mare ad una città d’arte. Il binomio tra Palermo e la spiaggia di Mondello è quello più funzionale, anche perchè il capoluogo è collegato col resto d’Italia in maniera ottimale sia con l’aeroporto che via mare. Inoltre non si dovrà fare la spola tra lido e città.

Nel Sud Est della Sicilia l’area tra Ragusa e Noto è una delle più indicate per alternare spiagge meravigliose a tour delle città d’arte senza eguali nella regione.

Mare ottobre: Spagna e Portogallo

Dove andare in vacanza ad ottobre se scelgo l’Estero? Con un giorno e qualche euro in più è possibile optare anche per una meta estera anche se vicina: le isole Canarie sono la località balneare europea più calda e a ottobre non avrete certo problemi a girare in tshirt e costume. Tenerife è la città con più servizi, ma la varietà di opzioni per i turisti è notevole in pratica per dodici mesi l’anno.

L’altra alternativa è il Sud del Portogallo e l’area dell’Algarve, con l’aeroporto di Faro: si tratta di una zona molto concorrenziale come prezzi e dove non mancano le offerte. Ad ottobre spesso si superano i 20 gradi, ma indipendentemente dal meteo i paesaggi mozzafiato non faranno rimpiangere la scelta. Noleggiare un’auto è, in questo caso, una buona opzione.

Offerte viaggi ottobre: alternative in Italia

Dove andare ad ottobre se rinuncio al mare? Se ormai vi siete rassegnati a rivedere la spiaggia nel 2023, in Italia non vi mancheranno certo le opzioni. Ottobre per gli amanti dei viaggi enogastronomici regala diversi spunti interessanti con alcuni capisaldi. Il Monferrato e la zona di Alba offrono diversi appuntamenti soprattutto legati alla raccolta dei tartufo.

Per gli amanti del vino poi le opzioni sono tantissime: nella seconda settimana del mese c’è il Milano Wine Week, oltre agli eventi legati alla vendemmia. Le zone simbolo del Barolo, la Valpolicella, il Chianti sono le aree più organizzate. Per chi adora il trekking ci sono diversi percorsi possibili: dal sentiero delle Cinque Terre in Liguria a quelli in Costiera Amalfitana fino alla via Francingena.