Yoga bambini: benefici, i migliori video gratis on line

Oggi parliamo di yoga e dei suoi benefici che interessano non solo gli adulti, ma anche i bambini e i ragazzi adolescenti. I benefici dello yoga sono tantissimi: un corso di yoga per bambini è un’ ottima scelta per avvicinarsi a questa antica disciplina meditativa orientale.

Lo yoga è, secondo le definizione dei dizionari e di chi lo pratica, una disciplina psico-fisica che comprende il complesso di tecniche ascetiche attraverso le quali si attua l’emancipazione dell’individuo attraverso stimoli fisici e psichici. Emancipazione intesa come assoluta integrità spirituale. La radice yuj di yoga secondo molti studiosi significa unire o legare.

Lo yoga nasce in oriente, dalla tradizione Indu ed è considerato uno strumento di realizzazione dello spirito. Ogni individuo, praticando questa disciplina, riesce a liberarsi di ciò che opprime i suoi sensi e lo porta al malessere. Anche lo yoga per bambini e ragazzi è un ottimo strumento di apprendimento, un mix di meditazione e divertimento.

Dalla meditazione alla risata, lezione yoga per bambini

La meditazione, disciplina affine allo yoga, amatissima dal maestro Franco Battiato, scomparso lo scorso 18 maggio, è spiegata nel testo E ti vengo a cercare.

Emanciparmi dall’incubo delle passioni, cercare l’uno al di sopra del bene e del male, essere un’immagine divina di questa realtà è una dichiarazione d’amore per se stessi, un inno alla ricerca del proprio benessere individuale.

Il testo racconta una profondissima ricerca spirituale che diventa strumento per specchiarsi e vedere il proprio io. Presenza, essenza e radici sono le parole chiave di tutte le discipline che portano all’emancipazione spirituale dell’individuo, emancipazione che va coltivata fin da piccoli, e lo yoga risponde perfettamente a questa esigenza.

Chiedere ad un bambino di meditare è prematuro, ma, avete mai pensato a degli esercizi yoga per bambini? Una lezione di yoga per bambini crea benessere e non è necessario raggiungere le vette del maestro siciliano per sperimentare lo yoga, e soprattutto per insegnarlo ai nostri bambini che potranno diventare, da adulti, autonomi ed equilibrati.

Esiste un metodo breve e divertente per avvicinarsi a questa disciplina, ed è lo yoga challenge. Lo yoga challenge è una sfida con se stessi a sperimentare tecniche di rilassamento e respirazione con l’obiettivo di ritrovare il benessere psicologico.

Posizioni yoga per bambini

E’ importante conquistare il benessere psicologico fin da piccoli. Le lezioni di yoga per bambini sono semplici e divertenti. A cosa serve perciò lo yoga per bambini? Un corso yoga per bambini li aiuta, e ci aiuta ad essere genitori più felici e consapevoli.

Il bambino è un essere in formazione, e perciò vive ogni esperienza legata agli organi sensoriali (vista, udito, tatto, gusto, olfatto) in maniera più istintiva di un adulto che deve riconoscere e disimparare ciò che ha turbato l’equilibrio naturale, un mix di armonia fisica e psichica.

Saper ascoltare se stessi fin da piccoli è il segreto per la propria consapevolezza e crescita personale, oltre che fisica e spirituale. Per far sì che i nostri bimbi abbiano l’equilibrio che talvolta i genitori hanno perso, si possono insegnare loro le posizioni di yoga per bambini con l’aiuto di video che possiamo trovare gratuitamente in rete.

Video e immagini di yoga per bambini

La pratica meditativa più famosa dello yoga è il cosiddetto saluto al sole, ovvero una pratica yoga che prevede una sequenza di dodici posizioni che coinvolgono tutto il corpo per un risveglio in armonia. Con questo video: https://www.youtube.com/watch?v=-AYYrfp16k4 i bambini potranno imparare la posizione del saluto al sole.

In questo video: https://www.youtube.com/watch?v=VgsxFgc-OT4 la docente universitaria Barbara Biscotti, insegna qualche pratica yoga da fare con i vostri bambini.

Per concludere, ricordiamo che i bambini amano ridere, e conservano la capacità di farlo molto più di noi adulti. La risata è fondamentale, sia a sviluppare l’intelligenza emotiva, sia a restituire spazio ad una leggerezza che a causa della pandemia abbiamo perduto. Ai cambiamenti nello stile di vita occorre adeguarsi e si riesce a farlo meglio sdrammatizzando le criticità con una sana risata.

In questo terzo, e ultimo video: https://www.youtube.com/watch?v=BqT7LRUAPaw proponiamo la visione di una sessione di yoga della risata per abbattere lo stress generato dalla pandemia in corso. Il segreto è sdrammatizzare con una sana risata e ritrovare l’ottimismo perduto. Gli esercizi di yoga per bambini sono efficaci, divertenti e migliorano la concentrazione e l’attenzione. Sono molto utili a conservare la meraviglia del mondo fantastico che ogni bambino ha dentro di se.